A clínica espanhola Smile2Impress fechou uma ronda de investimento seed, anunciou a Bynd Venture Capital em comunicado. O financiamento, assegurado em parte pela gestora de capital de risco portuguesa, é um reforço no seu portefólio na área da saúde, e o primeiro investimento resultante do fundo de 10 milhões anunciado pela VC portuguesa em outubro. O montante do investimento não foi revelado.

A clínica espanhola, especializada em ortodontia invisível, apoia o seu serviço numa plataforma tecnológica e em inteligência artificial. Com a ronda, a startup pretende investir o mercado português e já abriu a primeira clínica em Lisboa. Até ao final do ano, deverá abrir novas unidades noutros pontos do país.

“A Impress destacou-se pela sua equipa de fundadores, que apresenta perfis complementares e experiência na indústria dentária, em negócios digitais e na fundação de startups, e uma grande ambição de crescimento a nível europeu. Vimos neste investimento uma oportunidade de mercado muito atrativa, com taxas de crescimento bastante relevantes”, explica Ana Paula Reis, partner da Bynd VC, citada em comunicado.

Acreditamos que Lisboa é um mercado onde podemos acrescentar muito valor, pois a oferta nesta área é escassa, e estamos comprometidos com este investimento. Khaled Kasem Médico ortodontista

“Ainda que muito do contacto entre a equipa médica e o paciente seja feito através da nossa plataforma digital, a experiência física na nossa clínica e a equipa médica especializada apenas em ortodontia invisível é também muito importante para nós, sendo algo que nos diferencia. Acreditamos que Lisboa é um mercado onde podemos acrescentar muito valor, pois a oferta nesta área é escassa, e estamos comprometidos com este investimento”, afirma Khaled Kasem, médico ortodontista e cofundador da clínica.

Com 10 anos de experiência no setor, a Bynd Venture Capital tem acompanhado a área da tecnologia aplicada à saúde, combinando o seu conhecimento em negócios de base digital (B2B e B2C) com as Ciências da Vida. A Impress é uma startup estabelecida em Barcelona que apresenta um modelo de distribuição direto ao consumidor e um suporte digital de atendimento ao paciente alimentado por inteligência artificial, o que lhe permite oferecer uma solução mais acessível e conveniente.