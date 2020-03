O ex-presidente do BCP, Jardim Gonçalves, vai perder perto de dois terços da pensão de 175 mil euros que recebia mensalmente do banco. A deliberação favorável ao banco foi tomada pelo Tribunal da Relação na quinta-feira, na sequência de um recurso apresentado contra uma sentença do Tribunal de Sintra, avançou o Público (acesso pago).

O BCP pagava mensalmente 175 mil euros brutos ao banqueiro, sendo que cerca de um terço provinha do fundo de pensões do banco e os restantes dois terços (cerca de 108 mil euros), correspondia a uma apólice de seguro. Entre outras coisas, o tribunal anulou o complemento de reforma pago pela Ocidental, justificando que excedia os limites de remuneração atribuídos a administradores do banco em exercício.

Em 2018, o antigo banqueiro viu o Tribunal de Sinta acompanhar o seu pedido para continuar a receber uma pensão mensal de 175 mil euros, que incluía complementos de reforma e seguros.