Mercadona cresce 5% em 2019. Faturou 32 milhões em Portugal

A Mercadona faturou 25.500 milhões de euros em 2019, dos quais 32 milhões em Portugal, resultado da estratégia de internacionalização da empresa espanhola e números que refletem um crescimento de 5% face ao ano anterior.

Durante o ano passado, a Mercadona investiu 2.200 milhões de euros, um aumento de 46% na aposta no plano de transformação 2018-2023 para “impulsionar um modelo mais digital, produtivo, socialmente responsável e sustentável”, informou a companhia em comunicado.

Depois da primeira abertura, em Matosinhos, a Mercadona tem já dez lojas em Portugal, contando com 900 trabalhadores e mais de 300 fornecedores nacionais, num investimento de 150 milhões de euros. Durante esse período, o gigante espanhol pagou 11 milhões de euros em impostos através da Irmãdona Supermercados S.A., a sociedade que a empresa criou em Portugal.

A nível internacional e, presente em Espanha e em Portugal, a Mercadona integra 90.000 trabalhadores, uma rede de 1.636 supermercados e de 1.400 fornecedores. Os resultados contribuíram também para a distribuição de lucros: 340 milhões de euros entre os colaboradores em prémios por objetivos; 282 milhões para a Sociedade através de impostos, com uma taxa efetiva de 18%; 493 milhões reinvestidos na empresa como recursos próprios; e 130 milhões de euros entre os seus nove acionistas através de dividendos, informou a empresa.

A empresa quer continuar a desenvolver o plano de transformação até 2023 e, para isso, planeia investir 1.800 milhões de euros em 2020 na abertura de novos supermercados (69 em Espanha e 10 em Portugal), na renovação de outros 160 para adaptá-los ao “novo modelo de loja eficiente”, no desenvolvimento do projeto “Frescos Global” e na implementação da secção “Pronto a Comer” em mais 460 supermercados ao longo do ano. Para todos estes projetos, a empresa prevê criar mais de 2.000 postos de trabalho em Espanha e em Portugal.

“Em 2019, tendo o ‘Chefe’ sempre como farol, continuámos a consolidar a brutal transformação na qual a Mercadona está imersa, alcançando um marco histórico para todos os que fazemos parte da empresa, a nossa internacionalização para Portugal em julho passado. Tudo isto, assim como os desafios que ainda temos pela frente, não poderia ser alcançado sem a verdadeira força da transformação da Mercadona: as 90.000 pessoas, 900 delas em Portugal, que com o seu talento, esforço e liderança estão a construir uma empresa cada vez mais consciente de que o seu papel é contribuir para melhorar o ambiente social e económico, produzindo de forma eficiente e responsável para gerar prosperidade partilhada”, assinala o presidente da Mercadona, Juan Roig, citado em comunicado.