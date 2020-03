A Bolt continua a expandir-se em Portugal e acaba de alargar os seus serviços a Viseu e Barcelos a partir desta quarta-feira, juntando-se a cidades como Aveiro, Guimarães, Coimbra, Águeda, Figueira da Foz, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.

“O lançamento em Viseu e Barcelos faz parte do nosso objetivo de aumentar a cobertura a nível nacional, sendo que consideramos fundamental disponibilizar estes serviços de mobilidade também no interior do país, e não apenas nas grandes cidades do litoral”, explica David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal.

David Ferreira da Silva diz ainda que nestas duas cidades “a presença de um elevado número de jovens e estudantes, aliada ao aumento da procura dos serviços nestas regiões, leva-nos a acreditar que estas populações irão aproveitar bastante este tipo de mobilidade”, refere David Ferreira da Silva.

Com esta nova expansão a Bolt oferece um desconto de 50% nas primeiras cinco viagens para novos utilizadores – o desconto é aplicado de imediato. Para utilizar a app, basta fazer o download num dispositivo iOS e Android, criar conta e introduzir um método de pagamento.

Para além do serviço básico que a plataforma oferece está também disponível nestas regiões o Bolt for Business, o produto empresarial que tem como objetivo proporcionar às empresas uma plataforma para gerirem a mobilidade dos seus colaboradores e garantir-lhes viagens rápidas, eficientes e cómodas, dentro e fora dos grandes centros urbanos.