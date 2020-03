Os principais índices de Nova Iorque encerraram com perdas, no dia em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o coronavírus como pandemia. As perdas rondaram os 5%, com o Dow Jones a entrar em bear market, ao registar uma queda acumulada de 20%.

O industrial Dow Jones desvalorizou 5,86% para 25.553,22 pontos, representando a segunda queda mais elevada em toda a história. Depois de, há cerca de um mês ter batido máximos históricos, o índice já caiu mais de 20% face e esse recorde, entrando em bear market, diz a Reuters (conteúdo em inglês). Esta foi a primeira vez que o mercado saiu de bull market (em alta) desde a crise financeira de 2008.

Um mercado em baixa — bear market — é confirmado quando um índice fecha, pelo menos 20% abaixo do último máximo. Por seu lado, o S&P 500 perdeu 4,86% para 2.742,28 pontos, tendo registado uma descida de 19% face ao último máximo, tocando, assim, na linha para também entrar em bear market. Já o tecnológico Nasdaq caiu 4,7% para 7.952,05 pontos.

(Notícia em atualização)