Wall Street disparou 5%, em dia de recuperação nos mercados

Depois de uma segunda-feira negra, em que os mercados chegaram mesmo a entrar em bear market, as bolsas recuperaram das quedas acentuadas e encerraram no verde. Em Wall Street, depois de os índices terem tocados mínimos de dez anos, os principais índices também inverteram a tendência de perdas e fecharam com ganhos na ordem dos 5%.

O índice de referência S&P 500 encerrou a somar 4,93% para 2.882,05 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq que valorizou 4,95% para 8.344,25 pontos. Pelo mesmo caminho foi o industrial Dow Jones que avançou 4,89% para 25.018,16 pontos.

Esta recuperação em Wall Street acontece no dia em que Donald Trump anunciou que vai adotar “medidas importantes” para aliviar os receios dos investidores, pedindo ao Congresso um pacote de estímulos fiscais, que inclua, entre outros, um corte nos impostos, diz a Reuters (conteúdo em inglês). “A política fiscal está a dar que falar esta terça-feira”, diz David Carter, da Lenox Wealth Advisors, citado pela agência de notícias.

“Claramente alguns investidores estão a ‘pescar’ ao fundo, pensando que as ações caíram rápido demais”, acrescentou o diretor de investimentos, referindo, no entanto, que “outros ainda estão a tentar perceber a probabilidade de acontecerem estímulos fiscais de Washington”. “Ainda há uma falta de clareza quanto ao que vamos obter”.

Além disso, o mercado aguarda uma nova descida dos juros por parte da Reserva Federal norte-americana (Fed) pela segunda vez este mês. O Banco Central Europeu (BCE) tem uma reunião marcada para esta quinta-feira e também poderão surgir novidades. No Japão, foi anunciado um pacote de quatro mil milhões de dólares para combater o surto do Covid-19.

Após um dia de quedas acentuadas, onde os preços do petróleo afundaram mais de 30%, deu-se uma recuperação depois de a Rússia ter admitido que estava aberta a negociar com a OPEP. Esta terça-feira, o Brent subiu 10,22% para 37,87 dólares, enquanto o WTI cresceu 11,21% para 34,63 dólares.