Depois das quedas registadas na sessão de segunda-feira, Wall Street abriu o dia com ganhos acentuados, com os três principais índices a apresentarem subidas acima de 3%. Recuperam metade das perdas de ontem — em linha com as praças europeias –, numa altura em que os investidores aguardam por uma resposta coordenada das autoridades para evitar uma recessão económica global.

O índice S&P 500 avança 3,43 pontos para 2.840,79 pontos, acompanhado do tecnológico Nasdaq e do industrial Dow Jones, que valorizam 3,64% e 3,66%, respetivamente.

Esta segunda-feira, perante o crash no mercado petrolífera, as bolsas norte-americanas afundaram mais de 7%. O sentimento de hoje é diferente: os investidores aproveitam a baixa das cotações para investir, isto enquanto por sinais de maior alívio quantitativo dos bancos centrais para proteger a economia dos efeitos do coronavírus, que já fez mais de 4.000 vítimas mortais em todo o mundo e está a provocar um choque na economia.

O mercado aguarda por nova descida dos juros por parte da Reserva Federal norte-americana pela segunda vez este mês. O Banco Central Europeu (BCE) tem reunião marcada para esta quinta-feira e também poderão surgir novidades. No Japão, foi anunciado um pacote de quatro mil milhões de dólares para combater o surto do Covid-19.

“Os investidores estão à procura de sinais de uma luz ao fundo do túnel. Se tiveram algum sinal de que o coronavírus não está a ser tão devastador economicamente, então o mercado poderá valorizar”, disse Adam Sarhan, da 50 Park Investments, à agência Reuters.