Ryanair suspende voos de e para Itália até 8 de abril

A Ryanair decidiu suspender todos os voos de e para Itália, depois de o Governo italiano decretar quarentena para todo o país e restringir as viagens, devido ao surto do novo coronavírus. A suspensão, que também se aplica aos voos dentro do território italiano, ocorre até 8 de abril.

“A partir das 24h00 de 13 de março até às 24h00 de 8 de abril, todos os voos internacionais de/para Itália serão cancelados”, anunciou a Ryanair, em comunicado. Já os voos domésticos da companhia aérea dentro do território italiano serão cancelados desde as 24h00 de 11 março até às 24h00 de 8 de abril.

Os passageiros já foram informados por email, indica a Ryanair, e poderão optar por um reembolso total ou um crédito de viagem que poderá ser utilizado nos próximos 12 meses em voos da companhia. Aqueles que precisam de voltar aos seus países poderão pedir uma alteração gratuita para um dos voos da Ryanair programados até às 24h00 de 13 de março.

A Ryanair já tinha cancelado alguns dos voos para o país, mas procede agora à suspensão da programação completa. A Itália é o segundo país mais afetado pelo surto do novo coronavírus, apenas atrás da China. Foram registados no país 9.172 casos e 463 mortes, de acordo com o último balanço da agência France-Presse.