BE e PSD apoiam medidas do Governo para conter Covid-19

Os dois partidos que já se reuniram com o Governo apoiam as medidas que estão a ser estudadas para conter o vírus Covid-19. Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, mostrou-se solidária com o Executivo, mas pediu explicações a António Costa.

“O BE está solidário com todas as medidas que sejam adotadas no âmbito das escolas ou outras para conter esta pandemia e proteger a população. O que transmitimos ao Governo é que todas as medidas devem ser bem preparadas e explicadas“, disse Catarina Martins, em declarações transmitidas pelas televisões após a reunião.

A coordenadora do BE sugeriu ao Governo um reforço do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente através de contratações e aquisições de equipamentos e que, caso seja necessário, sejam pedidos equipamentos ao privado. “O SNS está já a ter muita pressão e previsível que tenha ainda mais”, alertou.

Além desta “preocupação”, Catarina Martins levou outras duas à reunião com o Governo: medidas de manutenção do emprego e dos rendimentos das famílias, bem como a proteção às populações mais vulneráveis.

“Só seremos capazes de proteger o nosso país de uma situação mais grave se todos compreendermos a importância da prevenção, do cuidados de saúde, de acompanharmos os conselhos da Direção Geral de Saúde”, sublinhou.

Esta foi a segunda reunião do Governo com os partidos, após um encontro com o PSD. O presidente do partido, Rui Rio, disse também que vai apoiar a implementação de medidas “mais restritivas”, “em nome do interesse nacional”, “mesmo que não sejam simpáticas”.

O PSD apoiará “todas as medidas que entenda, quer do ponto de vista politico e técnico, mesmo que não sejam simpáticas, é nosso dever, em nome do interesse nacional, apoiar essas medidas”, disse Rui Rio, em declarações aos jornalistas transmitidas pelas televisões.

“O encerramento de escolas não é simpático, e o Governo pode precisar de apoio em medidas restritivas deste género, pelo que esse apoio terá. Porque ser prudente, neste caso, é tomar medidas”, sublinhou o presidente do PSD dando assim respaldo para que António Costa vá além da opinião “técnica” do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) que aponta que as escolas só devem encerrar por ordem das autoridades de saúde.

O primeiro-ministro António Costa vai apresentar aos restantes partidos as medidas que pretende que sejam implementadas com vista a travar a propagação do coronavírus, voltando a reunir às 20h00 para fechar a resposta à pandemia.