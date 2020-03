Com os novos passes, o transporte de passageiros por metropolitano aumentou 10,5% no ano passado, face ao ano anterior, de acordo com os resultados preliminares de 2019 divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta segunda-feira. O número de passageiros que viajaram de metro atingiu os 269,7 milhões.

Não foi apenas no metro que se notou este efeito. “Em 2019, o número de passageiros transportados por ferrovia registou um aumento de 21,2% (num total de 178,7 milhões de passageiros) reflexo do novo sistema de passes em vigor nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto”, sublinha o INE.

O transporte por vias fluviais também acelerou no ano passado, ao apresentar um aumento de 6,7% no ano passado, o que compara com um crescimento de 3,4% em 2018. No total do ano, de acordo com os resultados provisórios, foram transportados 22,9 milhões de passageiros nas travessias fluviais.

Por outro lado, o movimento nos aeroportos nacionais manteve-se estável. Enquanto o número de aeronaves em voos comerciais que aterraram nos aeroportos nacionais registou um abrandamento, ao aumentar 2,3% em 2019, o movimento de passageiros ascendeu a 60,1 milhões em 2019, refletindo um crescimento de 6,8%, igual ao do ano anterior.

Transporte de mercadorias cai, exceto por via aérea

Todos os modos de transporte de mercadorias registaram quebras no movimento face ao ano anterior, com exceção da via aérea. No transporte ferroviário a queda foi de 12%, depois de ter estabilizado em 2018. Já no rodoviário registou-se uma quebra de 1,4%, e no marítimo de 5,8%.

A contrariar a tendência esteve o transporte de mercadorias por via aérea, que registou um acréscimo homólogo de 12,1%, valor que representa uma aceleração face a 2018, quando cresceu 5,1%.

(Notícia atualizada às 11h40)