Como ajudar o seu vizinho em tempos de coronavírus

Ir às compras, à farmácia ou dar ajuda no que for necessário aos vizinhos idoso, isolados, ou que fazem parte de um grupo de maior risco de contágio do novo coronavírus. Nos últimos dias, com a ajuda das redes sociais, a sociedade civil mobilizou-se para ajudar, de forma segura, quem mais precisa, um pouco por todo o país.

O projeto SOS Vizinho foi criado durante um fim de semana, remotamente, depois do desafio lançado por Henrique Paranhos, fundador da empresa portuguesa 100% remota WEBrand Agency, no seu LinkedIn. O objetivo desta plataforma é identificar os grupos de risco e os doentes em cada região e criar uma rede de voluntários a nível nacional. Só precisa de se inscrever na página oficial.

O projeto conta com mais de 50 especialistas de várias pontos do país, entre juristas, enfermeiros, profissionais das áreas de logística, jurídica e compliance, web developers, etc..

O movimento de voluntários Vizinho Amigo também surgiu na passada sexta-feira e já tem mais de 3.500 voluntários inscritos. O objetivo da plataforma é agregar voluntários e ser uma base de dados de voluntários em todo o país que possa servir entidades como juntas de freguesia.

Ao inscrever-se na plataforma, recebe um cartaz editável que pode colar no seu prédio.

Juntas de freguesia criam soluções, de norte a sul

A Junta de Freguesia de Campolide, em Lisboa, mobilizou-se para ajudar os 16.000 habitantes da freguesia — entre eles 8.000 com mais de 65 anos — e criou o movimento de assistência com voluntários para ajudar quem faz parte de grupos de maior risco de contágio. Além disso, prestam serviços aos animais de estimação, para quem não pode levá-los à rua em tempos em que o isolamento social é recomendado. Para se inscrever como voluntário, pode aceder à linha telefónica criada para o efeito através do 938 934 090.

“Já tivemos pedidos e estamos a preparar esta linha telefónica, acima de tudo, para fases subsequentes que sejam mais duras e em que este serviço se torne ainda mais imprescindível”, sublinha André Couto, presidente da Junta de Freguesia de Campolide.

Também em Portimão, a junta de freguesia criou o movimento “Nós Vamos Por Si”, para ajudar a população residente na freguesia com mais de 65 anos.

A partir da linha telefónica, pode inscrever-se como voluntário e ir à farmácia, ao supermercado ou ao mercado comprar os bens essenciais para os residentes que não podem sair de casa.

Em Portugal, há 245 casos confirmados do novo coronavírus, segundo os dados divulgados este domingo pelas autoridades de saúde.