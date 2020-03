Neuce lança nova gama de tintas ecológicas

À semelhança da Barbot, a Neuce acaba de lançar uma nova gama de tintas ecológicas. Chama-se “NeuceNature” e é o resultado de mais de um ano de investigação e desenvolvimento laboratorial.

“Baseada num conceito de balanço de biomassa, a matéria-prima fóssil foi substituída, na sua produção, por matéria-prima de origem renovável“. Com este tipo matéria-prima e esta gama de tintas consegue-se uma redução superior a 60% das emissões de CO2″, explica a empresa em comunicado.

Nesta nova tinta, garante a marca, 100% das matérias-primas fósseis da resina foram substituídas por matérias-primas renováveis. Além disso, por cada kg de resina presente nas tintas da linha NeuceNature evita-se 0,8 kg de emissões de CO2, correspondendo a um decréscimo nas emissões de 60%. Soma-se ainda o “odor ténue e um muito baixo teor de compostos orgânicos voláteis (COV, igual ou inferior a 0,3 gr por litro).

Esta última característica é especialmente importante porque quanto maior o teor de compostos orgânicos voláteis (provenientes de hidrocarbonetos, como o petróleo. por exemplo) nas tintas decorativas, maior é a sua pegada carbónicas e as emissões de gases poluentes para a atmosfera.

Para uma tinta ser considerada ecológica não basta ser à base de água. Além de não conter COV, não deve ter pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo.

Segundo a empresa, a gama NeuceNature surge dentro da nova geração de tintas, as tintas naturais. “Esta é uma gama de tintas decorativas que resulta da necessidade de revisitar as pinturas tradicionais em união com a modernidade e visão de um futuro sustentável”.

A Neuce produz mais de 400 toneladas de tinta e é o segundo maior grupo de tintas a atuar em Portugal.