Águas do Porto alarga prazo de pagamento de faturas

A Águas do Porto decidiu alargar o prazo de pagamento das faturas por causa da pandemia do coronavírus. Além disso, durante este período de maiores dificuldades, não serão realizadas ações coercivas, tais como o corte de água e execuções fiscais por atraso no pagamento. Estas medidas acompanham a decisão já tomada pela EPAL em Lisboa.

“Foi aumentado o prazo de pagamento das faturas em processo de emissão e não serão realizadas ações coercivas neste período, como corte de água e execuções fiscais por atraso no pagamento. Os leitores de contadores deixam de realizar leituras, mantendo o contacto com os clientes por telefone (no caso dos clientes com contacto telefónico definido)”, avançou a Águas do Porto num comunicado.

Na mesma nota, publicada no site do município, a empresa de fornecimento de água do Porto garante que os serviços essenciais, como o abastecimento e a drenagem de saneamento da cidade, estarão assegurados.

As vistorias estão suspensas e “os trabalhos relacionados com piquetes técnicos, reparações de avarias, controlo de reservatórios, operadores de ETAR e técnicos de manutenção vão ser assegurados por turnos, estando uma segunda linha de colaboradores em casa, de reserva, que apenas serão chamados caso seja efetivamente necessário”, refere a mesma nota.

A Águas do Porto já tinha decidido suspender o atendimento presencial nos postos de atendimento. Neste momento, o serviço continua a ser prestado através de atendimento telefónico e “a maior parte dos trabalhadores” da empresa já opera em regime de teletrabalho.