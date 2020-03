O Ei Group, anteriormente conhecido como Enterprise Inns Plc e atualmente detido pela Stonegate, avisou os operadores dos bares de cerveja típicos das comunidades britânicas (pubs) de que o seguro associado aos contratos de leasing dos seus estabelecimentos não cobre perdas decorrentes de interrupção de negócio por causa do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o jornal The Guardian, uma carta endereçada pela Ei aos gerentes da rede de pubs é taxativa: a apólice que a companhia contratou com a seguradora Zurich “não inclui o Covid-19” entre as doenças consideradas como notificáveis. Por isso, “qualquer estabelecimento afetado” pelo novo coronavírus “não poderá reclamar reembolso por perda de negócio”.

Descartando assim as hipóteses destes estabelecimentos poderem aceder a quaisquer compensações de seguro por descontinuação de negócio que resulte da propagação da pandemia, o Ei Group aconselha a comunidade de franchisados a procurarem outra forma de cobrir os riscos.

Através de uma operação de aquisição anunciada em agosto de 2019, por cerca de 1,27 mil milhões de libras (cerca de 1 400 milhões de euros), a Stonegate Pub Company tomou o controlo do Ei Group, emergindo como a maior operadora de pubs em Inglaterra e País de Gales, respondendo por uma rede de aproximadamente cinco mil estabelecimentos desta natureza.

Citado no site britânico The Morning Advertiser, Nick Griffin, dirigente da associação de operadores de pubs (Licensees Association), salientou que o setor vive uma falsa sensação de segurança, reforçada ainda pela mensagem de tranquilidade que as autoridades do Reino Unido tentam passar de que todos estão cobertos.

“Há muitos trabalhadores por conta própria no setor dos pubs que arriscam um pesadelo absoluto porque não vão poder pagar aos empregados”, notou Griffin.

Para dar resposta ao vazio que deixa milhares de empresários entregues à sorte, a associação disponibilizou o acesso a uma apólice de seguro cobrindo até 50 mil libras esterlinas para bares (cerca de 55,1 mil euros), e duas outras separadas com coberturas de até 150 mil e 250 mil libras disponíveis para estabelecimentos hoteleiros, sendo que o valor varia consoante a localização, refere a publicação.

Dado o risco de saúde pública, a associação abriu o acesso a estas apólices a empresários não-membros da organização.

Na República da Irlanda, o governo já ordenou o encerramento de todos os pubs na cidade de Dublin e arredores, por um período de duas semanas, por forma a conter a propagação da doença Covid-19.