O El Corte Inglés nomeou Enrique Hidalgo Miralles para novo CEO do grupo em Portugal. Enrique Miralles vai substituir Juan Ángel Vaca, naquele que é o único mercado internacional onde o grupo atua com uma rede própria de lojas.

Enrique Hidalgo Miralles conta com uma longa carreira no grupo, uma vez que começou a trabalhar no grupo em 1989, onde exercia o cargo de diretor do centro Preciados-Callao, em Madrid, até esta nomeação, avança o jornal Modaes.

Esta nomeação acontece numa altura em que o chefe da área de moda feminina, Juan José Gutiérrez, deixou o grupo após sete ano na empresa. Gutiérrez, que passou anteriormente pela Adidas e pelo Mango, já está a trabalhar num novo projeto. Até à data, o grupo ainda não nomeou um substituto para Gutiérrez.

O El Corte Inglés chegou a Portugal em 2001, mais concretamente à capital. Para além da loja em Lisboa, o grupo conta com mais cinco espaços localizados em Aveiro, Braga, Coimbra, Vila Nova de Gaia e Sintra.