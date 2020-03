Estoril Open cancelado devido ao Covid-19

A ATP decidiu prolongar a suspensão do circuito de ténis mundial até 7 de junho, cancelando, por isso, o Estoril Open, devido à propagação do novo coronavírus.

“Após uma análise cuidadosa e devido ao contínuo surto de Covid-19, todos os torneios de ATP e WTA não serão realizados conforme o programado. Isso inclui os torneios combinados ATP/WTA em Madrid e Roma, bem como os eventos WTA em Estrasburgo e Rabat e o ATP em Munique, Estoril, Genebra e Lyon”, lê-se no comunicado do organizador.

Nesse sentido, o Estoril Open, que estaria previsto decorrer entre 5 de abril e 3 de maio, está cancelado, por forma a garantir “a saúde e segurança de todos os envolvidos no evento”.

Vários têm sido as grandes competições adiadas ou canceladas no mundo desportivo um pouco por todo o mundo, dada o receio quanto à propagação do novo coronavírus. Na terça-feira a UEFA decidiu adiar a realização da fase final do Campeonato da Europa de futebol para 2021. Pouco depois, também a Confederação Sul-americana de Futebol decidiu adiar a Copa América para 2021.

Quanto aos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para 2020, até à data não existe nenhuma indicação de cancelamento ou adiamento. Também na terça feira, o Comité Olímpico Internacional (COI) reiterou o “comprometimento completo” com a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 nas datas previstas, de 24 de julho a 9 de agosto, por não existir “necessidade de quaisquer decisões drásticas”.

Segundo o último balanço, o novo coronavírus já infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença. Em Portugal, há registo de 642 infetados, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois e dado o avançar da epidemia, o Presidente da República decidiu declarar estado de emergência.