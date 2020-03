O Lidl Portugal está a contratar 500 pessoas para responder ao aumento da procura e afluência nas lojas devido à progressão do novo coronavírus. O grupo quer aumentar as equipas nas 258 lojas e nos quatro entrepostos, de norte a sul do país.

Na mesma nota, o Lidl Portugal refere ainda que está em contacto com fornecedores para garantir o fornecimento de bens essenciais aos portugueses e está a reforçar as medidas de higiene e segurança em todas as lojas para minimizar os riscos de contágio.

“O Lidl quer fazer a sua parte para salvaguardar a economia, a criação de emprego em momentos como estes é fundamental. As equipas têm feito a diferença ao trabalharem arduamente para garantir que os portugueses encontram nas nossas lojas tudo o que procuram, mas esta é uma época sem precedentes e, por isso, precisam de mais ajuda”, sublinha Maria Román, diretora-geral de recursos humanos do Lidl Portugal.

Para reforçar as medidas de higiene e segurança, o Lidl disponibiliza gel desinfetante em todas as lojas e entrepostos, a limpeza de materiais e equipamentos e criou uma estrutura acrílica nas caixas de pagamento para reduzir o contacto físico entre os trabalhadores e os clientes. O Lidl colocou marcas no chão para assinalar a distância de segurança, na linha de caixa, e está a sensibilizar os clientes a optar pelo pagamento com cartão, através do sistema contacless ou MB Way, em vez de dinheiro.

“A empresa, consciente do seu papel na garantia do bem-estar social, está empenhada em unir esforços para não falhar com os portugueses“, sublinha o grupo em nota de imprensa.