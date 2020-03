A última contabilização revelava que 303.720 pessoas testaram positivo para o novo vírus Covid-19, de acordo com dados da universidade Johns Hopkins, relativos ao final da tarde de sábado. E já morreram mais de 13 mil pessoas e mais de 95 mil já recuperaram.

Este escalada no número de infetados resulta também do número crescente de casos nos Estados unidos que já conta com 24.148 casos, o que o coloca agora entre os países mais afetado pela pandemia a nível mundial. Apenas a China, Itália e Espanha têm uma situação mais grave. De acordo com o Covid Tracking Project, os Estados Unidos já levaram a cabo 150 mil testes, mas os números deverão tornar-se mais expressivos à medida que mais pessoas são testadas. Nova Iorque é um dos Estados mais afetados, tal como a Califórnia que fecharam todas as atividades que não são consideradas essenciais. Os especialistas receiam que, ao longo dos próximos meses, 650 mil pessoas pessoas possam ser infetadas no país, ainda que sejam tomadas medidas de contenção. Até agora morreram 348 pessoas no país.

Donald Trump negou que tenha respondido tarde à pandemia, depois de o The Washington Post ter noticiado que as agências de inteligência norte-americanas tinham emitido advertências em janeiro e fevereiro último sobre o perigo global que representa o novo coronavírus. O jornal referiu que tanto o Presidente norte-americano, como os legisladores minimizaram a ameaça e não tomaram medidas.

Na Europa são cada vez mais os países que impõem o estado de emergência — em Portugal as medidas mais restritivas entraram em vigor às meia noite deste sábado — tendo em conta o ritmo de evolução da pandemia. Itália continua a ser o país europeu em situação mais crítica com 53.578 infetados e 4.825 pessoas que morreram. Em Espanha há 25.496 infetados e morreram 1.381 pessoas. Países onde os sistemas de saúde são confrontados com um pico de casos aos quais não conseguem dar resposta.

Em Portugal os últimos dados da Direção Geral de Saúde davam conta 1.280 infetados e 12 vítimas mortais.