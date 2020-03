5 coisas que vão marcar o dia

O novo coronavírus continua a marcar a atualidade nacional e internacional. Esta segunda-feira, o Governo vai reunir com os parceiros sociais para discutir mais medidas relativas ao impacto do Covid-19. Além disso, perto do meio-dia, a DGS atualizará o número de pessoas que se sabe terem a doença. O INE divulga os dados relativos ao preços das casas em 2019.

Quantos infetados por Covid-19 tem Portugal?

Tal como é habitual, perto do meio-dia, as autoridades atualizarão os números relativos à propagação da pandemia, revelando tanto o número de pessoas infetadas como de mortes, bem como de doentes que recuperaram. Segundo dados da Direção Geral de Saúde, o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal já ultrapassa os mil, superando os 200 mil em todo o mundo.

Governo reúne com parceiros sociais sobre coronavírus

O Governo e os parceiros sociais vão reunir-se esta segunda-feira, em concertação social, para discutir mais medidas relativas ao impacto do Covid-19 — isto após dois adiamentos. António Costa apresentou na semana passada, um pacote de medidas que prevê linhas de crédito para as empresas dos setores mais afetados, flexibilização dos pagamentos ao Fisco e à Segurança Social, bem como, medidas no sistema bancário.

Coronavírus mantém petróleo sob pressão?

O coronavírus deverá continuar a condicionar as negociações do petróleo, que semana passada registou uma forte quebra. Receios em torno do impacto do vírus na economia, mas também a “guerra” entre a Arábia Saudita e a Rússia, levaram as cotações a afundar mais de 20%, com o barril da matéria-prima a cotar já em abaixo dos 30 dólares em Londres e dos 25 dólares em Nova Iorque. Quedas expressivas que têm ditado a queda dos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento nacionais.

Juros da dívida após avaliação da DBRS

Portugal voltou à avaliação das agências de rating na semana passada. Face à incerteza sobre o impacto do surto de coronavírus na economia e nas conta públicas, e num dia em que a Comissão Europeia anunciou que deixou cair as regras orçamentais, a DBRS não fez qualquer alteração. Os juros da dívida portuguesa deverão, por isso, continuar a refletir a perspetiva dos investidores quanto ao impacto do vírus na economia nacional, sendo que a atenuar os receios estará a “bazuca” de 750 mil milhões de euros anunciada por Christine Lagarde.

Como vão os preços das casas?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta segunda-feira os dados relativos ao índice de Preços da Habitação, sendo estes referentes ao quarto trimestre de 2019. No terceiro trimestre do ano passado, os preços das casas aumentaram em 10,3%, face ao período homólogo. Com este dado, referente ao último trimestre do ano, será possível perceber a evolução dos valores no total do ano face a 2018.