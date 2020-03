Os CTT vão antecipar a emissão e o pagamento dos vales postais de pensões, faseando a sua distribuição pelos pensionistas durante oito dias, isto com o objetivo de minimizar o risco de maior afluência aos locais de pagamento.

Segundo adiantam os Correios, os vales vão ser emitidos no dia 1 de abril e vão ser distribuídos até 9 de abril. Durante este período, 34 lojas dos CTT vão estar a trabalhar com horários alargados, funcionando das 9h00 às 13h30 e das 14h30 às 17h30, para responder a uma eventual maior afluência. É possível consultar a lista das lojas com horários alargados no site dos correios.

A empresa assegura ainda que existe um loja ou posto de correio em cada município durante o período do pagamento das pensões.

Adicionalmente, os CTT vão reforçar também o serviço de pagamento de vales ao domicílio pelo carteiro, o que vai permitir que cerca de 100 mil dos 370 mil pensionistas que recebem mensalmente os vales não tenham de se deslocar para fazer o recebimento da sua pensão.

O serviço será disponibilizado gratuitamente aos pensionistas, sendo que o custo será assumido integralmente pelos Correios. Este serviço estará disponível “nas zonas do país onde têm uma maior capacidade operacional para realizar a entrega em casa”, disse a empresa em comunicado.

“É uma importante medida de mitigação, evitando a saída dos pensionistas do seu domicílio, que será levada a cabo pela rede de carteiros dos CTT, que se mantêm operacionais num espírito hercúleo de proximidade e serviço às populações”, frisa a empresa liderada por João Bento.

Os vales têm a validade de um mês, pelo que os pensionistas que não necessitem poderão não efetuar o levantamento nos primeiros dias. Além disso, os pensionistas podem pedir através da linha CTT a substituição do respetivo vale, por um novo período de 30 dias, fazendo a troca do mesmo numa loja dos correios.

Os CTT recordam também que os vales são um meio de pagamento endossável: com a assinatura do pensionista no verso do vale e fazendo-se acompanhar do documento de identificação do pensionista e da sua própria identificação é possível que um terceiro (familiar, cuidador, amigo) possa efetuar o levantamento do vale.

Os vales podem ser depositados na conta do próprio ou em conta de terceiros, sendo possível estes disponibilizarem as verbas aos pensionistas, mesmo que para isso tenham de aguardar a liquidez em conta, evitando a saída de casa destes cidadãos.

Devido ao surto do coronavírus, as lojas dos CTT mantêm o atendimento ao público mas à porta fechada, de forma a minimizar a permanência de muitos clientes no interior da loja, garantindo o distanciamento entre cada cliente. Apenas poderão permanecer na loja quem estiver a ser atendido, enquanto os restantes clientes terão de aguardar à porta em fila de espera.

(Notícia atualizada às 13h38)