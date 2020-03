Quase um mês depois de ter aparecido o primeiro caso de coronavírus em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS), dá conta de 7.443 pessoas infetadas com a doença. Em linha com essa subida está também o número de vítimas mortais, que está atualmente nas 160.

Os números continuam a subir e, nas últimas 24 horas, houve um aumento de mais de mil casos confirmados e 20 novas vítimas mortais. Há ainda 4.610 casos que estão a aguardar resultados laboratoriais.

Das 7.443 pessoas infetadas com a doença, 627 estão internadas em unidades hospitalares, das quais 188 estão nos cuidados intensivos. Há 43 casos de pessoas recuperadas, um número que “tem alterado pouco”, disse o secretário de Estado da Saúde, na conferência diária.

O Norte continua a ser a região mais afetada do país, com 4.452 casos e 83 óbitos, à frente de Lisboa e Vale do Tejo com 1.799 casos e 35 mortes, enquanto o Centro regista 911 casos e 50 mortes. Há ainda registo de dois mortos no Algarve, de acordo com o boletim epidemiológico.

É no Porto que se verifica o maior número de casos. Questionado sobre a possibilidade de se avançar com algum cerco sanitário, o secretário de Estado, António Lacerda Sales, explicou que “a fixação de cercas sanitárias é antecedida de declarações de calamidade pública” e, no caso do Porto, “não faz qualquer sentido”.

“Essa avaliação será sempre feita pela autoridade de saúde”, continuou, na sequência das declarações do presidente da Câmara do Porto, que referiu esta segunda-feira que impor uma cerca sanitária na região é uma medida é “inútil e extemporânea”.

Mais testes, mais equipamento médico

António Lacerda Sales diz que o Governo “subscreve toda a confiança na DGS” e que, diariamente, estão a ser feitos cerca de 5.600 testes de rastreio, tendo aumentado para cerca de sete mil esta terça-feira. “A tendência será para reforçar esta capacidade”, disse o secretário de Estado.

Ao mesmo tempo, Lacerda Sales adiantou que esta noite chegará ao Porto um avião com mais material, nomeadamente 3,5 milhões de máscaras cirúrgicas, 300 mil toucas e 100 mil batas. “É material fundamental para proteger a saúde dos profissionais de saúde”, disse, na conferência de imprensa, acompanhado por Diogo Cruz, subdiretor da DGS e do Secretário de Estado da Saúde.

Boletim epidemiológico de 31 de março

(Notícia atualizada às 12h59 com mais informação)