Marcelo quer renovar compromisso com valores da República

O Presidente da República defende que é preciso renovar o compromisso com os valores da República e estar à altura desses valores na prática política e constitucional, numa nota divulgada este domingo por ocasião do 5 de outubro.

Esta nota escrita foi divulgada pela Presidência da República enquanto decorria a Cerimónia Comemorativa do 115.º Aniversário da Implantação da República, realizada na Praça do Município, em Lisboa — desta vez, mais curta, sem os habituais discursos do chefe de Estado e do presidente da Câmara, por acontecer em período de campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro.

“A República e a Democracia estão hoje bem vivas em Portugal, mas para que assim continue precisamos de renovar o nosso compromisso com os seus ideais e os seus valores, sempre com atenção aos novos desafios e à necessidade de estar à altura, na prática política e constitucional, daqueles princípios”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa.