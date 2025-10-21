Empoderamento digital fundamental para a inserção profissional em Espanha

35% da população ativa carece de competências digitais básicas, apesar de 90% dos empregos já as exigirem, de acordo com a Comissão Europeia. Os dados do Cedeop reforçam esta tendência: 71% dos trabalhadores europeus consideram que precisam de algum nível de competência digital para desempenhar o seu trabalho.

Num mercado de trabalho cada vez mais digitalizado, a formação tecnológica tornou-se uma ferramenta essencial de inclusão. Hoje, o empoderamento digital consolida-se como uma forma de reduzir a desigualdade social e melhorar a inserção profissional daqueles que mais precisam. De acordo com a Comissão Europeia.

Em Espanha, várias entidades públicas e privadas estão a promover programas para reverter esta desigualdade. A Comunidade de Madrid, em colaboração com o LinkedIn, lançou este ano um plano de formação gratuita em competências digitais com 24 000 cursos online, destinado a melhorar a empregabilidade e a visibilidade profissional dos madrilenos.

Também no âmbito social, a Cruz Vermelha Espanhola e a empresa de moda SHEIN uniram forças para reduzir o fosso digital e facilitar o acesso ao emprego através do programa Mínimo Comum Digital. A iniciativa permitirá que 1.000 pessoas — principalmente mulheres e jovens, os grupos mais vulneráveis ao desemprego — participem em workshops práticos, aprendendo a usar ferramentas digitais essenciais para procurar emprego e melhorar a sua autonomia profissional.

Por sua vez, a Fundação Orange, em conjunto com a Agência para o Emprego de Madrid, promove um programa de formação em competências digitais dirigido a pessoas desempregadas. O objetivo é dotá-las das ferramentas necessárias para se desenvolverem num ambiente de trabalho cada vez mais tecnológico.

No âmbito da deficiência, a Fundação ONCE desenvolveu o programa «Esenciales», cofinanciado pelo Fundo Social Europeu Plus (FSE+), com o qual oferece formação em competências digitais básicas a mais de 16 000 pessoas com deficiência. A iniciativa visa melhorar a sua empregabilidade e promover a sua participação num mercado de trabalho inclusivo.

Estas ações demonstram que a colaboração entre administrações, ONG e empresas é fundamental para colmatar o fosso digital. Para além da tecnologia, o empoderamento digital significa abrir oportunidades de emprego, melhorar a igualdade de acesso ao emprego e oferecer a cada pessoa as ferramentas necessárias para se desenvolver numa sociedade cada vez mais conectada.