Natal nas Empresas: Como o Cuidado Gera Confiança

O Natal é uma época que nos recorda a importância de olhar para o outro. Mais do que presentes e celebrações, o espírito natalício reforça o valor de construir laços, partilhar afetos e cultivar uma preocupação genuína com quem nos rodeia. Este período festivo é também uma oportunidade para as empresas reforçarem os seus valores e a relação com colaboradores, clientes e comunidade.

Nesta altura do ano, muitas organizações promovem ações de responsabilidade social, campanhas solidárias e momentos de celebração. É igualmente um tempo para valorizar o trabalho em equipa, agradecer as conquistas alcançadas e fortalecer os vínculos internos. Quando integradas em práticas éticas e humanas – consistentes ao longo de todo o ano – as iniciativas de Natal ajudam as empresas a demonstrar um cuidado genuíno pelas suas pessoas e a manterem-se mais próximas da sociedade.

Nas empresas recentemente certificadas pela Great Place to Work em Portugal, parece ser Natal durante todo o ano. Aqui, os principais acontecimentos são celebrados (91%), e a preocupação entre colegas (86%) e por parte da liderança (82%) é claramente sentida. Este cuidado manifesta-se tanto no dia a dia como no conjunto de políticas e práticas que estas organizações implementam, ajustadas às necessidades individuais de cada colaborador, abrangendo não só a vida profissional, mas também a pessoal. Esta preocupação estende-se, ainda, à comunidade, não só pelo impacto do seu negócio, como pela promoção e dinamização de programas e ações de voluntariado. Não surpreende, por isso, que 87% dos colaboradores sintam orgulho no impacto que a sua empresa gera na sociedade.

Oito das 12 empresas agora certificadas em Portugal receberam este reconhecimento pela primeira vez, passando a integrar esta comunidade de referência no mercado. Trata-se de um verdadeiro presente de Natal antecipado, oferecido pelos próprios colaboradores, que permite a estas organizações celebrar e reforçar a sua estratégia de employer branding, aumentando a sua notoriedade no mercado.

Conheça as empresas mais recentemente certificadas

AlgarExperience | Hotelaria & Turismo | 109 colaboradores

Empresa marítimo-turística, com sede em Albufeira, que oferece diversas experiências ao longo da costa algarvia. Tem como missão proporcionar experiências de felicidade.

ASL & Associados | Engenharia | 63 colaboradores

Vocacionada na área de projeto e consultoria em engenharia. Baseia a sua estratégia de atuação na oferta de um serviço global de engenharia. É um player na área da reabilitação.

Ayming | Serviços Profissionais | 162 colaboradores

Empresa global que cria valor em Inovação, RH e Fiscalidade. A sua abordagem vai além da consultoria ao trabalhar ao lado dos clientes de todos os setores.

Banco ATLANTICO Europa | Serviços Financeiros & Seguros | 205 colaboradores

Especializado em servir clientes particulares internacionais, sobretudo não residentes. Serve empresas na sua componente de comércio internacional, assim como clientes institucionais.

Biogen | Biotecnologia & Farmacêutico | 18 colaboradores

Empresa global que utiliza os seus conhecimentos da biologia humana para descobrir, desenvolver e fornecer tratamentos ou terapias inovadoras para algumas das condições médicas mais desafiadoras.

Fénix | Engenharia | 23 colaboradores

Gabinete de engenharia civil que valoriza o rigor técnico, a inovação e o bem-estar das pessoas. Atuam nas áreas de projeto, fiscalização e certificação energética.

FI-Group | Serviços Profissionais | 108 colaboradores

Promove a inovação nas organizações, a partir da captação de financiamento para a realização das atividades de I&D, através da gestão de fundos de investimento, incentivos fiscais e soluções de business intelligence.

Kuehne+Nagel | Transportes | 462 colaboradores

Com aproximadamente 80.000 colaboradores em 1.300 unidades em quase 100 países, é uma das principais empresas de logística do mundo.

Manty | Outros | 30 colaboradores

Empresa internacional de trading com um portfólio diversificado de produtos alimentares e não alimentares.

Noesis | Tecnologias da Informação | 1219 colaboradores

Consultora tecnológica internacional com 30 anos de experiência, oferece soluções de apoio ao negócio das empresas. Tem um amplo portfólio de serviços de TI.

Takeda Pharmaceutical | Biotecnologia & Farmacêutico | 47 colaboradores

Tem como objetivo descobrir e disponibilizar tratamentos nas áreas terapêuticas: gastrenterologia e inflamação, doenças raras, terapias derivadas do plasma, oncologia, neurociência e vacinas.

TIPS 4Y | Tecnologias da Informação | 14 colaboradores

Criada em 2012, é especializada em soluções digitais baseadas em dados auto, que se dirige a diversos players B2B do setor automóvel.