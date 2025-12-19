Conheça a área de Avaliações da Dils

Na Dils, cada área desempenha um papel essencial na missão “Rewrite The Rules” no setor imobiliário. A força da empresa reside na forma como está organizada: sem silos, promovendo a colaboração entre equipas que trabalham de forma integrada ao longo de todo o ciclo de valor dos ativos, desde a originação até à execução da transação, para maximizar o valor dos ativos dos seus clientes, quer do lado do investidor, quer do lado do ocupante. Conversámos com Marta Lourenço, Head of Advisory e Inês Almeida, Head of Valuations para conhecer de perto esta área.

Como descreve a sua Área e de que forma ela contribui para a missão “Rewrite The Rules” da Dils no setor imobiliário?

A área de Avaliações é essencial no mercado imobiliário, dado que dá suporte a transações, operações de financiamento e análises internas por parte de investidores. É também fundamental no apoio à gestão e operação de fundos de investimento imobiliário supervisionados pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).

Na Dils, esta área atua de forma verdadeiramente transversal, colaborando com todas as restantes equipas para avaliar ativos de diferentes tipologias e em todas as fases do seu ciclo de vida. A nossa equipa, que trabalha de forma muito próxima com as equipas de leasing e investimento, para absorver o máximo de informação possível do mercado, consegue ter uma visão completa e coerente do setor, potenciando a tomada de decisões estratégicas e o alinhamento entre investimento, valorização e transação.

Na Dils, esta área contribui diretamente para a missão de “Rewrite The Rules” ao aliar o rigor técnico à inovação tecnológica sempre através de uma abordagem multidisciplinar entre equipas. Utilizamos ferramentas digitais e processos automatizados que nos permitem ser mais ágeis, consistentes e transparentes. Isto não só melhora a eficiência operacional como também reforça a confiança dos nossos clientes nas decisões que tomam com base nos nossos relatórios.

Quais são os principais desafios que esta área enfrenta atualmente e como a Dils os aborda com soluções inovadoras?

Em Portugal, as avaliações desempenham um papel fundamental no funcionamento do mercado imobiliário e como tal, é frequente a exigência de prazos apertados. Nesse contexto, a Dils apostou fortemente na tecnologia, de modo a conseguir produzir relatórios de forma mais automatizada para o avaliador poder concentrar-se na análise do mercado, nos comparáveis e na avaliação propriamente dita, que é, em última instância, o que traz a mais-valia para o cliente.

O mercado imobiliário em Portugal caracteriza-se por uma relativa falta de transparência comparativamente com outros países, o que torna essencial a recolha, tratamento e armazenamento de dados para a realização de avaliações verdadeiramente ajustadas à realidade. Na Dils, a informação de mercado, quer da parte de investimento, leasing e das próprias avaliações é sempre integrada numa plataforma georreferenciada, o Next, que facilita o uso de informação de qualidade. É com base nesta informação que identificamos os nossos comparáveis de mercado e estruturamos as nossas avaliações.

Quais as tendências emergentes que estão a moldar o futuro da área e de que forma a Dils se posiciona para liderar essas mudanças?

As tendências atuais passam pela crescente digitalização dos processos, pela especialização em ativos alternativos e pelo acesso a dados em tempo real. Segmentos como os Data Centers, Residências de Estudantes, diversos formatos de Living (flex living, built to rent, coliving) e Health Care estão a ganhar cada vez mais relevância e exigem um conhecimento profundo, atualizado e especializado. Na Dils, o nosso foco na componente transacional, assim como, o nosso modelo organizacional com especialistas por classe de ativos (tradicionais e mais emergentes) permite-nos acompanhar de perto estas dinâmicas e antecipar tendências, garantindo um conhecimento rigoroso dos setores emergentes. Esta abordagem posiciona-nos para dar resposta, com precisão e eficácia, às necessidades dos nossos clientes.

Estamos igualmente conscientes de que o futuro das avaliações será cada vez mais alavancado pela tecnologia. Nesse sentido, desenvolvemos um produto, criado de raiz, que já responde a esta evolução do mercado e nos permite prestar um serviço mais ágil e digital.

Onde identifica as maiores oportunidades de crescimento ou inovação nesta área especialmente à luz da expansão europeia da Dils?

A expectativa é que o reconhecimento da marca a nível internacional alavanque o nosso crescimento, especialmente no que diz respeito aos mandatos internacionais. Nesse sentido, esta expansão europeia é, sem dúvida, um passo fundamental para a área das avaliações.

O facto de a Dils ter, em todas as geografias onde está presente, duas grandes áreas de negócio, nomeadamente imobiliário comercial e imobiliário residencial, permite-nos aceder a informação priveligiada, o que representa uma clara vantagem competitiva nas avaliações, uma vez que é um fator claro de diferenciação face aos nossos concorrentes. Adicionalmente, na equipa contamos com especialistas na área de planeamento urbano, que nos permite analisar, interpretar e estruturar todo o processo de desenvolvimento urbano de uma forma objetiva e credível.

O que é que já foi alcançado nesta área?

Estamos muito orgulhosos do que conseguimos alcançar em apenas um ano, que se iniciou com uma folha em branco. Estruturámos de raiz relatórios automatizados, definimos os nossos modelos de avaliação e aprovámos a nossa inscrição na CMVM em apenas três meses.

Paralelamente a todo este processo de estruturação, já colaborámos com um conjunto alargado de clientes, tanto nacionais como internacionais. Mais do que qualidade técnica, garantimos também proximidade e uma abordagem personalizada e multidisciplinar, fatores que têm sido reconhecidos e valorizados pelos nossos clientes, desde o primeiro dia.