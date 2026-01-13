Conheça a área de Advisory da Dils

Na Dils, cada área desempenha um papel essencial na missão “Rewrite The Rules” no setor imobiliário. A força da empresa reside na forma como está organizada: sem silos, promovendo a colaboração entre equipas que trabalham de forma integrada ao longo de todo o ciclo de valor dos ativos, desde a originação até à execução da transação, para maximizar o valor dos ativos dos seus clientes, quer do lado do investidor, quer do lado do ocupante. Para compreender melhor a missão, os desafios e as oportunidades desta equipa, conversámos com Marta Lourenço, Head of Advisory, e Joana Fonseca, Head of Business Intelligence & Consultancy.

Como descreveria a sua Área e de que forma ela contribui para a missão da Dils de “Rewrite The Rules” no setor imobiliário?

A área de Advisory é uma área transversal, uma vez que dá resposta a todos os segmentos do mercado imobiliário, desde o residencial aos setores do imobiliário comercial. A nossa missão consiste em reunir internamente dados e conhecimento que nos permitam fundamentar opiniões, identificar tendências e prestar assessoria, tanto aos nossos clientes internos, das diversas áreas de negócio da Dils, como aos externos, que nos procuram quando necessitam de apoio para uma tomada de decisão informada.

Quais são os principais desafios que esta área enfrenta atualmente e como a Dils os aborda com soluções inovadoras?

Estivemos numa fase inicial de desenvolvimento, o que implica muito trabalho de bastidores, sobretudo na construção de bases de dados e na implementação de processos e procedimentos que nos permitam ser cada vez mais eficientes, accurate e up to date.

Os principais desafios prendem-se com a constante evolução do mercado e a necessidade de estar sempre atualizado, procurando, idealmente, antecipar as tendências e necessidades do setor. Contudo, mais do que ter a informação, precisamos de perceber a melhor forma de a tratar e comunicar, de modo a garantir que seja útil para todos os intervenientes.

A Dils procura, através das suas plataformas, armazenar e tratar informação de forma eficiente, garantindo que os outputs são intuitivos e dão as respostas adequadas a cada momento do ciclo imobiliário, independente do objetivo/desafio dos nossos clientes.

Quais as tendências emergentes que estão a moldar o futuro da área e de que forma a Dils se posiciona para liderar essas mudanças?

O setor imobiliário está a atravessar uma fase de profunda transformação, marcada por um ritmo de mudança muito rápido. Neste contexto, a integração de dados e business intelligence assume uma importância cada vez maior. Esta integração está associada a novos conceitos e indicadores, nomeadamente no que respeita à sustentabilidade e certificações energéticas, aos setores emergentes e à compreensão das suas métricas, às necessidades dos ocupantes e operadores, bem como às alterações legislativas, que impõem ao setor novas exigências e adaptações.

A organização desta informação de forma prática e intuitiva representa um grande desafio, um desafio ao qual a Dils tem sabido responder. Como consequência deste cenário, desenvolvemos o NEXT, uma plataforma própria que pretende concentrar toda a informação do mercado de forma simples, permitindo dar as respostas necessárias em tempo real.

Onde identifica as maiores oportunidades de crescimento ou inovação na sua área especialmente à luz da expansão europeia da Dils?

Há muito por onde crescer e a expansão da Dils vai permitir uma troca cada vez maior de experiências e de entendimento do mercado de uma forma macro. Permite ainda que se possa antever o desenvolvimento do nosso mercado à luz das transformações e desafios de outros mercados mais maduros. A existência de uma plataforma integrada facilita a comparação de dados e de boas práticas e evita erros e inconsistências na própria informação.

O que é que já alcançaram em 1 ano?

Começámos do zero e, desde então, temos trabalhado na criação e desenvolvimento de bases de dados em todos os segmentos do mercado imobiliário, com o objetivo de alimentar o NEXT, a plataforma da Dils que permite o armazenamento, tratamento e análise de dados. É um trabalho ongoing, mas que já se encontra bastante adiantado.

Paralelamente, estruturamos os Dils Recaps, breves briefings de mercado por setor, com publicação trimestral, que procuram oferecer uma leitura atualizada das principais dinâmicas do mercado.

Em termos de clientes, já trabalhámos com mais de 35 clientes e desenvolvemos diversos projetos, desde Commercial Due Diligences para a aquisição de dois centros comerciais, relatórios de mercado residenciais, estudos de melhor uso em diversos setores, bem como várias commercial due diligences para projetos multiusos e conceitos novos a entrar no mercado em Portugal.

Refletindo a filosofia que se encontra na génese da Dils, trabalhar sem silos e escolher o melhor expertise em cada projeto, a nossa atuação tem sido bastante abrangente, quer a nível geográfico, com intervenções na Grande Lisboa, Porto, Algarve e Comporta, quer a nível setorial.

Trabalhamos em todos os setores do imobiliário e para vários clientes com esta filosofia, formando equipas específicas por projeto, por exemplo, para a área residencial com as equipas de residencial, para terrenos e projetos de reabilitação, com a nossa equipa de BAD’s e assim para todas as restantes áreas. Acreditamos que desta forma fazemos a diferença e asseguramos o melhor output para o nosso cliente.