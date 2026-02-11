Turismo pode voltar a crescer entre 5 e 6% em 2026

Depois de ter fechado o último ano com receitas recorde próximas de 30 mil milhões de euros, o turismo deverá voltar a crescer em 2026, segundo antecipa o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. Pedro Machado defende uma “estratégia internacional que potencie o nosso turismo”, promovendo Portugal junto de outros países para captar mais turistas. “Não há turismo a mais” em Portugal.

A discursar no 35º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal, Pedro Machado explicou que o Executivo está a “procurar reforçar a nossa agenda internacional”, para promover o turismo português, que, em 2025, registou um novo valor recorde de receitas.

Depois de mais um ano de crescimento, “estimamos todos que possamos crescer 2 a 2,5% em fluxo de dormidas em 2026 e possamos crescer entre 5, 6% em receitas em 2026″, apontou. O secretário de Estado explicou que “Portugal está a reforçar a sua capacidade para poder ser cada vez mais atrativo”.

“Naturalmente sendo mais atrativo, recebemos mais turistas, mais clientes e esses clientes significaram também eles uma vantagem económica para o país“, reforça. “Sim, nós precisamos de fazer esse caminho, reforçar através desta indústria o papel que este setor representa” receitas de cerca de 30 mil milhões de euros, acrescentou.

Para o governante, mais do que uma mudança de paradigma no setor, o Executivo quer resolver “os problemas que todos conhecemos”, como a questão dos licenciamentos.

Pedro Machado disse ainda que é preciso “quebrar mitos urbanos: Não há turismo a mais em Portugal”. O responsável destacou ainda a importância do setor, que se assume “em muitos casos” como um “fator de coesão, de crescimento” e é preciso “olhar para um setor que tem este papel para mudança em Portugal”.