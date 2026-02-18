Isabel Ferraz é a nova Diretora Comercial da Mapfre Portugal

A seguradora Mapfre Portugal anunciou a nomeação de Isabel Ferraz como nova Diretora Comercial da Mapfre Portugal em comunicado. A gestora portuguesa fica responsável por liderar toda a área comercial da Mapfre no país, incluindo canais estratégicos de acordos de distribuição, brokers, digital e a área de Marketing e Clientes.

Isabel Ferraz regressa a Portugal após construir uma carreira na Mapfre em Espanha, que iniciou em 1992. O seu percurso profissional passou por diversas funções, desde consultora comercial e formadora até à direção comercial em Tarragona, culminando com a liderança territorial em Valladolid e, posteriormente, em Valência.

“É com enorme entusiasmo e sentido de responsabilidade que aceito este novo desafio na Mapfre em Portugal”, declarou a recém-nomeada responsável comercial, que iniciou funções no arranque de 2026.

Isabel Ferraz substitui Alberto Axpe, que transitou para o grupo em Espanha como Diretor de Clientes e Desenvolvimento da Rede para o País Vasco e Navarra.