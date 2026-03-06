Estabilidade descomplicada sff

As empresas não contratam para resolver o passado, mas para criar capacidade no futuro.

O mercado de recrutamento é um dos primeiros indicadores reais de confiança económica. Antes do investimento aparecer nas “estatísticas oficiais”, aparece nas decisões de contratar, e esse sinal é hoje mais claro em Portugal.

Nos últimos meses, tem-se verificado um aumento de processos de recrutamento, incluindo funções de nível sénior e executivo. Mais relevante do que o volume é a mudança de atitude: menos processos congelados, menos decisões adiadas, mais vontade efetiva de avançar. Contratar, sobretudo em posições estratégicas, é assumir risco. E o risco só é assumido quando existe o mínimo de confiança no futuro.

Mesmo perante choques recentes — desde fenómenos climáticos que afetaram operações e cadeias logísticas até um contexto internacional ainda volátil — continuamos a observar decisões de contratação. Isto é relevante: as empresas não estão a ignorar o risco, estão a preparar-se para ele. Procuram líderes e equipas capazes de tornar as organizações mais resilientes, não apenas maiores.

O Banco de Portugal tem vindo a sinalizar uma recuperação gradual do investimento empresarial. A AICEP mantém um pipeline ativo de investimento direto estrangeiro, com foco em setores de maior valor acrescentado. O INE confirma uma evolução positiva do emprego, com crescimento do emprego qualificado e uma taxa de desemprego controlada num contexto europeu incerto.

Recrutar não é um ato administrativo; é agora uma decisão de antecipação. As empresas não contratam para resolver o passado, mas para criar capacidade no futuro. Por isso, o emprego qualificado não é apenas consequência do investimento — é parte integrante da decisão de investir. E aqui entra a variável muitas vezes ignorada no debate público: a previsibilidade. O capital pode conviver com contextos imperfeitos, mas reage mal à incerteza constante. Os investidores não exigem políticas ideais; exigem regras claras, estabilidade institucional e continuidade. Nesse plano, Portugal oferece hoje um enquadramento relativamente mais estável e sem ruturas abruptas que bloqueiem decisões.

É evidente que este contexto poderia ser melhor. Um maior apoio governativo atual permitiria acelerar reformas estruturais, simplificar a fiscalidade e reduzir complexidade administrativa — estes fatores são decisivos para quem investe e cria emprego qualificado. Ainda assim, a estabilidade imperfeita tende a gerar mais decisões do que a instabilidade recorrente. E os mercados reagem a isso de forma super pragmática.

A ligação entre impostos, empregabilidade e investimento é direta. As empresas investem onde conseguem contratar talento, onde os custos são previsíveis e onde o enquadramento fiscal não muda a cada ciclo. O aumento atual de contratações, sobretudo em posições de liderança, indica que muitas organizações estão a preparar crescimento, consolidação ou transformação. Ou seja, há investimento antes de todas as variáveis estarem fechadas, num contexto internacional que ainda é volátil.

O recrutamento não prevê o futuro, mas revela-o mais cedo. E o que hoje revela é simples: há empresas dispostas a apostar em Portugal — desde que o enquadramento se mantenha previsível, estável e progressivamente mais simples.

Descomplicar Portugal vai ajudar.

Torná-lo previsível e resiliente… vai fazer a diferença.