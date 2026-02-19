Laboralidade e subordinação na era algorítmica

A adaptação do conceito de laboralidade constitui uma condição essencial para assegurar que a inovação tecnológica não se traduza numa exclusão prática da proteção conferida pelo Direito do Trabalho.

O conceito de laboralidade continua a ocupar um lugar central no Direito do Trabalho, ao delimitar o âmbito subjetivo de aplicação da legislação laboral e assegurar a proteção dos trabalhadores inseridos em relações de dependência jurídica. No ordenamento jurídico português, essa delimitação assenta no conceito de contrato de trabalho consagrado no artigo 11.º do Código do Trabalho, tradicionalmente estruturado em torno da subordinação jurídica. Este critério tem permitido distinguir o trabalho subordinado do trabalho não subordinando e garantir que a tutela laboral incide sobre situações de efetiva dependência económica e organizativa, evitando que relações materialmente laborais sejam afastadas do seu regime de proteção por via de construções meramente formais.

A evolução recente das formas de organização do trabalho veio, porém, colocar desafios significativos a esta construção clássica. A generalização do trabalho à distância, a expansão do trabalho em plataformas digitais e a crescente utilização de sistemas de inteligência artificial na gestão da prestação laboral refletem uma transformação estrutural dos modelos produtivos, observável em múltiplos ordenamentos jurídicos e setores de atividade. Estas mudanças não se limitam à adoção de novas ferramentas tecnológicas, afetando profundamente o modo como o poder de direção é exercido, percecionado e juridicamente qualificado, bem como a forma como se manifesta a dependência do trabalhador face à entidade beneficiária do trabalho.

Em diversos setores de atividade, decisões centrais para a relação de trabalho passaram a ser tomadas por sistemas automatizados. No setor logístico, a distribuição de tarefas, a definição de rotas, os tempos de execução e a avaliação do desempenho de motoristas ou operadores de armazém são frequentemente determinadas por algoritmos. Na área dos serviços digitais e do atendimento ao cliente, sistemas informáticos gerem horários, metas de produtividade, tempos de resposta e níveis de disponibilidade. No setor tecnológico e financeiro, ferramentas de monitorização avaliam níveis de atividade, cumprimento de objetivos e padrões de desempenho em contextos de trabalho remoto. Em todos estes casos, as decisões são concebidas, parametrizadas e controladas pela entidade beneficiária do trabalho, ainda que executadas de forma impessoal e automatizada.

Esta substituição de ordens humanas diretas por decisões algorítmicas tende a obscurecer a subordinação jurídica, eliminando a figura tradicional do superior hierárquico fisicamente identificável. Tal circunstância é, por vezes, interpretada como sinal de maior autonomia do trabalhador ou de enfraquecimento do poder de direção. Contudo, essa perceção revela-se frequentemente ilusória. O poder de direção não desaparece; apenas se transforma, passando a ser exercido de forma indireta, contínua e unilateral, através de regras organizativas rígidas incorporadas em sistemas tecnológicos que estruturam, condicionam e avaliam a prestação laboral.

Do ponto de vista jurídico, o exercício do poder de direção permanece plenamente imputável à entidade empregadora ou beneficiária do trabalho. A utilização de inteligência artificial não confere ao trabalhador uma autonomia efetiva na organização da atividade, nem afasta a heterodeterminação da prestação. Pelo contrário, a programação dos sistemas, os critérios de avaliação, os mecanismos de controlo e as consequências associadas ao desempenho são definidos unilateralmente, condicionando de forma decisiva o modo como o trabalho é prestado e limitando a margem de autodeterminação do trabalhador, muitas vezes sem transparência quanto aos critérios aplicados.

No trabalho à distância, esta realidade assume particular relevo. Embora a prestação seja realizada fora do espaço físico da empresa e sem controlo presencial direto, o trabalhador mantém-se integrado na organização produtiva. Continua sujeito a objetivos previamente definidos, prazos, métricas de desempenho, sistemas de reporte e mecanismos de monitorização digital, como sucede em setores como a consultoria, os serviços partilhados, o ensino à distância ou o desenvolvimento de software. A flexibilidade espacial não corresponde, em regra, a uma verdadeira autonomia organizativa nem à assunção do risco económico, permanecendo intactos os traços essenciais da dependência jurídica.

O trabalho em plataformas digitais constitui a expressão mais visível desta evolução à escala internacional. Setores como o transporte individual, a entrega de bens ou determinados serviços pessoais têm sido marcados pela apresentação dos trabalhadores como prestadores independentes, apesar da forte dependência face às plataformas e da intensa gestão algorítmica da atividade. Em resposta a estas dificuldades de qualificação, vários ordenamentos jurídicos têm vindo a adotar soluções normativas específicas. Em Portugal, a Agenda do Trabalho Digno introduziu uma presunção legal de laboralidade no trabalho em plataformas digitais, reconhecendo os riscos acrescidos de desproteção associados a estes modelos organizativos.

Importa, contudo, sublinhar que o fenómeno não se esgota no universo das plataformas. A substituição de ordens humanas por decisões automatizadas, a crescente opacidade dos mecanismos de controlo e a centralização do poder organizativo estendem-se a setores tradicionais e a modelos empresariais diversos, tornando insuficiente uma abordagem meramente setorial ou excecional. Trata-se de uma tendência transversal, com expressão crescente no plano internacional e impacto estrutural na configuração das relações de trabalho.

Neste contexto, a atualização do conceito de laboralidade revela-se indispensável. A subordinação jurídica deve ser compreendida como a sujeição do trabalhador a um poder organizativo alheio, exercido através de regras, decisões e mecanismos de controlo imputáveis à entidade beneficiária do trabalho, independentemente de esses mecanismos assumirem forma humana ou automatizada. A inteligência artificial não elimina a dependência jurídica; apenas altera os seus modos de manifestação e a forma como se exterioriza no quotidiano laboral.

A adaptação do conceito de laboralidade constitui, assim, uma condição essencial para assegurar que a inovação tecnológica não se traduza numa exclusão prática da proteção conferida pelo Direito do Trabalho, preservando a sua função niveladora do desequilíbrio das partes na relação laboral, num contexto económico e social em acelerada transformação.