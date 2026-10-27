Salários elevados? É só querer

Entre o salário que gostaríamos que todos recebessem e aquele que uma economia consegue sustentar existe uma distância chamada produtividade.

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Na semana passada, a propósito do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), sublinhei a insuficiente ambição das políticas destinadas a acelerar a produtividade e o crescimento económico. Com um crescimento da produtividade…

Oito meses depois da sua apresentação pública, em fevereiro, vale a pena regressar ao livro Salário Digno em Portugal, coordenado por José António Pereirinha, professor aposentado do ISEG. O momento é particularmente oportuno.

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