Transformação com propósito: humanos no centro da revolução digital

O comboio da transformação está em marcha. Só quem ousa ser mais humano, mais inteligente, chegará ao destino certo.

A história mostra-nos que cada revolução tecnológica trouxe inquietação, mas também novas oportunidades. Da máquina a vapor à internet, fomos desafiados a reinventar-nos. Agora, com a Inteligência Artificial, o convite é claro: não basta adaptar, é preciso liderar.

O impacto da IA no mercado de trabalho europeu é inegável. Segundo o Fórum Económico Mundial, até 2030, milhões de funções serão deslocadas, mas ainda mais empregos serão criados — exigindo competências digitais e, sobretudo, humanas. Em Portugal, quase metade das empresas já aposta na automação, especialmente em áreas administrativas e de suporte. Mas o verdadeiro diferencial está nas pessoas.

Na minha experiência como head of people experience service center, facilitando o mais recente Learning Festival da UNIT4, ficou evidente que o verdadeiro motor da transformação está nas pessoas. Organizações que apostam exclusivamente na automação, substituindo especialistas de people pps por bots e sistemas de ticketing, acabam por perder algo essencial: a capacidade de criar laços, inspirar e inovar.

Sem conexão humana, dilui-se o envolvimento, esvazia-se o sentido de pertença e enfraquece-se a cultura. A confiança nasce do encontro, da escuta e da partilha — é esta dimensão relacional que alimenta a colaboração e impulsiona a inovação.

É aqui que competências como empatia, pensamento crítico e curiosidade se tornam essenciais.

A empatia permite-nos compreender verdadeiramente as necessidades dos outros, o pensamento crítico ajuda-nos a questionar e validar as respostas da IA, e a curiosidade impulsiona-nos a explorar novas soluções. Se soubermos tirar partido destas ferramentas, libertamos tempo para nos focarmos naquilo que realmente importa: pessoas, ideias, impacto. A IA pode ser uma aliada poderosa, mas é o talento humano que lhe dá propósito.

O futuro pertence a quem sabe unir o melhor da tecnologia ao melhor das pessoas. Não é a máquina que nos vai substituir — é a nossa capacidade de crescer, de aprender e de criar que nos torna únicos. O comboio da transformação está em marcha. Só quem ousa ser mais humano, mais inteligente, chegará ao destino certo.