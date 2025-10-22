“Winter is Coming”

Rui Silva, Presidente da Assembleia Geral da APROSE, lembra que está a chegar o inverno e nessa altura costuma chover. Muito. Todos os anos é assim. Por isso pede uma revisão ao seguro multiriscos.

Não há nada mais português que, perante uma catástrofe, suspirar “foi mesmo inesperado”. O “ninguém estava à espera disto” é uma espécie de rotina para explicar o que é facilmente explicável. A discussão do orçamento que se aproxima com o inverno devia servir para discutir e aprovar a proposta para a criação de um Fundo de Catástrofes.

Há imprevistos que devemos esperar. Que são certos. Com o verão chegam os incêndios. Maiores ou menores, mas incêndios. O inverno, agora, está a chegar. E com o inverno vêm as cheias. Maiores ou menores, mas cheias. E a tendência que as alterações climáticas nos trazem é que estes fenómenos sejam cada vez mais frequentes e cada vez mais violentos. Ainda que a resposta, cada vez que acontecem, seja sempre a mesma: “foi mesmo inesperado”. E veremos um desfile de responsáveis repetindo a frase à exaustão.

O Fundo de Catástrofes é uma vontade da APROSE. A criação de um mecanismo financeiro de seguro que acorra a todos estes fenómenos que são mais do que esperados. São indesejados, mas inevitáveis. Infelizmente, apesar da boa aceitação dos partidos, ainda não saiu do papel. Infelizmente, continuamos a preferir socorrer que prevenir e preparar.

Nos momentos seguintes às catástrofes ficamos especialmente sensíveis a estas questões. Umas semanas depois isso passa. Estamos, por enquanto, nessas semanas. Já não há incêndios para lamentar e ainda não chove o suficiente para nos assustarmos com as cheias.

Mas prevenir não é só responsabilidade do Estado. Começa por cada um de nós. É verdade que não podemos evitar estes fenómenos, mas podemos estar preparados para eles. A começar pelas apólices de seguro multirriscos.

Este é um seguro muitas vezes esquecido, mas essencial. É barato para a proteção que oferece — geralmente custa bem menos do que o seguro automóvel — e protege algo muito mais valioso: a casa, o bem maior das famílias, e os imóveis, máquinas e mercadorias das empresas. Olhe para o seu seguro! E se tiver dúvidas ligue para o seu agente ou corretor. Confirme que a sua apólice cobre tempestades. Confirme que recheio, mercadorias e o próprio imóvel estão bem seguros. Sobretudo não espere pela tempestade para descobrir que faltava algo.

“Winter is coming”. Esteja preparado.