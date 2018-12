5 coisas que vão marcar o dia

Por cá, o Banco de Portugal dá conta da evolução do crédito ao consumo concedido pelos bancos e financeiras no mês de outubro, isto depois do travão no mês anterior. O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a Conta Satélite do Turismo em que revela o impacto do setor na economia nacional. Lá fora, o Eurostat mostra a evolução dos preços no consumidor. E parabéns ao Ministério das Finanças: celebra 230 anos.

Como evolui o crédito ao consumo?

O Banco de Portugal divulga o crédito ao consumo concedido pelos bancos e financeiras no mês de outubro. Os dados relativos ao mês anterior mostraram um travão dos empréstimos aos consumidores, tendo sido concedidos 556 milhões de euros para este fim. Foi o valor mais baixo num ano, acontecendo depois de o supervisor bancário ter colocado restrições no financiamento bancários aos particulares.

Eurostat atualiza inflação

O Eurostat atualiza os dados relativos à evolução dos preços no consumidor na Zona Euro e na União Europeia no mês de novembro. Em outubro, a taxa de inflação anual fixou-se nos 2,2% tanto na região da moeda única como no espaço comunitário, representando uma aceleração face a setembro.

Quanto vale o turismo nacional?

O INE publica a Conta satélite do Turismo com primeira estimativa para 2017 em relação ao impacto do setor na economia nacional. Valor Acrescentado Bruto, consumo de turismo em função do PIB, peso das exportações de turismo face ao total das vendas de bens e serviços de Portugal e emprego no turismo são alguns dos indicadores que vão ser atualizados.

Finanças celebram 230 anos

O Ministério das Finanças vai celebrar os 230 anos da criação Secretaria de Estado da Fazenda. Criada a 15 de dezembro de 1788, através de decreto da rainha D. Maria I, a Secretaria de Estado da Fazenda deu origem ao Ministério da Fazenda em 1849, passando a designar-se, posteriormente, Ministério das Finanças em 1910.

Gasóleo desce, gasolina fica na mesma

Se tem automóvel a gasóleo, há boas notícias. Os preços do diesel vão baixar na próxima semana, estando prevista uma descida de um cêntimo por litro. Já a gasolina não vai registar qualquer alteração.