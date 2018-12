Morais Leitão lança guia global sobre compliance

A Morais Leitão contribuiu, recentemente, para um guia interativo digital dedicado ao compliance, no âmbito da rede mundial de sociedades de advogados Lex Mundi.

Os advogados da sociedade Rui Patrício, Tiago Félix da Costa e Duarte Santana Lopes são responsáveis pelo capítulo dedicado a Portugal, num guia que inclui informação especializada sobre legislação anticorrupção em mais de 75 jurisdições em todo o mundo.

O formato digital permite descarregar informação sobre uma jurisdição ou a preparação de relatórios interativos com comparação de múltiplas jurisdições.

Com as medidas de anticorrupção e de branqueamento de capitais a sofrerem alterações profundas ao nível do enquadramento legal nos últimos anos, empresas e instituições têm-se visto obrigadas a ter cuidados redobrados na decisão do investimento ou na preparação de programas de compliance, com forte variação local.

Este guia oferece um primeiro olhar sobre a legislação nestas áreas, com capítulos preparados por equipas de referência na área, permitindo ainda a adequação dos conteúdos à necessidade do utilizador.

Desde 2001 que a Morais Leitão é o membro exclusivo em Portugal da rede Lex Mundi, presente em mais de 100 países e com mais de 21.000 advogados associados, participando frequentemente nas suas iniciativas.