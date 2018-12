As obras de conservação da Ponte 25 de Abril arrancam esta quarta-feira e que se deverão prolongar por 720 dias. Em causa está um investimento em torno dos 15 milhões de euros.

O ministro do Planeamento e Infraestruturas vai participar amanhã na sessão que assinala o início das obras, segundo a nota de agenda enviada às redações. Pedro Marques já tinha garantido, no Parlamento, que as obras iam avançar ainda este ano.

As obras foram adjudicadas a 20 de setembro ao consórcio composto pelas empresas Somague, Sociedade de Montagens Metalomecânicas e STAP –Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, por 12,6 milhões de euros. “As intervenções previstas incidem sobre elementos metálicos da ponte suspensa e em elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte”, referia o comunicado da Infraestruturas de Portugal sobre as obras. A empresa explicava que se tratavam de “trabalhos de construção metálica, soldadura, reposição localizada da proteção anticorrosiva, substituição de elementos não estruturais, limpeza, tratamento e pintura pontual de superfícies de betão”.

A obra acabou por ficar mais barata, já que, inicialmente, o concurso público lançado a 23 de março para as obras propriamente ditas apontava parta um investimento de 18 milhões de euros. Depois foram também lançados ainda concursos para a fiscalização da empreitada, que tinha um valor base de 1,5 milhões de euros, e outro para a contratação da assistência técnica à empreitada, no valor de 895 mil euros.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, “as intervenções de manutenção a realizar na Ponte 25 de Abril serão executadas em períodos de menor fluxo de tráfego, nomeadamente em período noturno e em dias não úteis, de modo a não interferir com a normal circulação rodoviária e ferroviária”.