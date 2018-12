5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira começa com o regresso às negociações, entre Governo e sindicatos, no que toca a aumentos salariais na Função Pública. Além disso, o dia será marcado pela divulgação das taxas de juro implícitas no crédito à habitação. Já o Banco de Portugal vai revelar o boletim estatístico e, também, os números relativos às situações de incumprimento com o crédito. Durante a tarde, Manuel Pinho vai ser ouvido no âmbito das rendas excessivas no setor energético.

Governo e sindicatos voltam a discutir aumentos na Função Pública

O tema volta a estar na ordem do dia: aumentos salariais para 2019 na Função Pública. Esta quinta-feira, o Governo senta-se à mesa com os sindicatos da Função Pública para voltar a conversar sobre os aumentos salariais para o próximo ano, na expectativa de alcançar um entendimento. As negociações começam às 9h00, com a Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), seguindo-se o Sindicato de Quadros Técnicos e Dirigentes da Função Pública (STE), às 10h30. A sessão termina com a Frente Comum, às 12h00.

Manuel Pinho vai ser ouvido sobre rendas da EDP

O ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, vai ser ouvido hoje no âmbito dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas no Setor Energético. Manuel Pinho deverá ser questionado sobre as relações que mantinha com a Energias de Portugal (EDP), sobretudo quando é público que a elétrica terá financiado um curso dado pelo ex-ministro da Economia nos Estado Unidos da América (EUA). A audição acontece às 16h00.

INE revela taxas de juro implícitas no crédito à habitação

Vão ser conhecidos os números da taxa de juro implícita dos créditos à habitação relativos ao passado mês de novembro. Em outubro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou que esta taxa aumentou pelo quinto mês consecutivo, atingindo os 1,051%, que representa o valor mais elevado desde agosto de 2016. Desde fevereiro que a taxa de juro implícita no crédito à habitação não recua, tendo vindo a apresentar uma subida na grande maioria dos meses.

Como estão as situações de incumprimento com o crédito?

À medida que a economia e a situação das famílias portuguesas dão sinais de melhoria, diminuem as situações de incumprimento no crédito. Esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP) dá a conhecer os números do terceiro trimestre. Recorde-se que, no final de junho, o número de famílias em falta com as prestações dos seus empréstimos caiu abaixo dos 500 mil, uma fasquia nunca antes quebrada no histórico do BdP. De janeiro a junho, mais de 40 mil agregados deixaram de estar em incumprimento com os seus empréstimos.

Banco de Portugal revela boletim estatístico

Esta quinta-feira, o Banco de Portugal vai divulgar, também, o boletim estatístico. Em outubro, este documento deu conta que os Certificados de Aforro voltaram a perder dinheiro, completando-se dois anos em que o valor aplicado ao mais antigo produto de poupança do Estado encolheu. As aplicações em Certificado do Tesouro, por outro lado, aumentaram, suportando o crescimento do investimento em certificados.