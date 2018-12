Gasolina pode descer até cinco cêntimos a partir de janeiro

Os combustíveis vão voltar a descer na próxima semana, não só pelo preço em si, mas também pela diminuição nos impostos, segundo confirmou o Jornal Económico e o ECO junto de fontes ligadas ao setor. A descer há três meses seguidos, a gasolina poderá mesmo atingir o valor mais baixo desde março de 2016.

O preço da gasolina poderá descer até cinco cêntimos por litro a partir de dia 1 de janeiro, dos quais dois cêntimos resultam da descida semanal e os outros três da quebra no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e energéticos (ISP). Tendo em conta que sobre o ISP recai ainda o IVA, há margem para uma descida de 3,7 cêntimos no valor a pagar pelos consumidores pela via fiscal.

Mas os valores ainda não estão totalmente fechados. Esta semana, devido ao Natal e ao boxing day há apenas dois dias de cotação do Brent em Londres, por isso, será necessário esperar até ao fecho do mercado, esta sexta-feira, para aferir com maior exatidão qual a descida que os preços dos combustíveis vão registar na segunda-feira.

O gasóleo deverá, igualmente, diminuir dois cêntimos por litro, mas não irá beneficiar de qualquer redução pela via fiscal.

Contudo, entra também em vigor a 1 de janeiro as alterações fiscais determinadas pelo Orçamento do Estado. Seja ao nível do ISP seja o agravamento da Taxa de Carbono que deverá ditar um aumento tanto na gasolina como no gasóleo, atenuando a descida da gasolina. O valor desta taxa só será conhecido na segunda-feira, quando for publicado em Diário da República a portaria que determinará o montante da taxa. Esta taxa, cobrada nos combustíveis desde a reforma da fiscalidade verde de 2014, está indexada ao preço dos leilões de licenças de CO2 no mercado europeu. E como as cotações do carbono estão em máximos desde 2008, a taxa cobrada nos combustíveis também vai subir em 2019.

Por isso, no dia 1 de janeiro, volta a haver mexidas nos preços dos combustíveis para incorporar as alterações ditadas pela fiscalidade.

O valor pago pelos consumidores em Portugal pelos combustíveis está em queda há 12 semanas. Desde 8 de outubro, o litro de gasolina já ficou 17 cêntimos mais barato e o de gasóleo 13 cêntimos, segundo escreve o Jornal Económico.

O preço médio do litro da gasolina 95 situa-se atualmente, em território nacional, nos 1,469 euros e do gasóleo nos 1,347 euros, de acordo com dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), citados pelo Jornal Económico. Portugal é, assim, o sexto país da União Europeia (UE) com gasolina mais cara e o 11º no que diz respeito ao gasóleo.

(Notícia atualizada às 11h17 com mais informações)