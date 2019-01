Ano após anos, a época natalícia faz aumentar os levantamentos e as compras dos portugueses. E, segundo a SIBS, o passado mês de dezembro foi mesmo um mês de recordes. “O mês de dezembro de 2018 foi o melhor mês de sempre da rede Multibanco, tendo processado mais de 276 milhões de operações [levantamentos e compras]”, lê-se no comunicado. Só no dia 21 de dezembro foram processadas cerca de 11,5 milhões de operações.

O dia a seguir, 22 de dezembro, foi, por sua vez, o dia em que foi verificado o maior número de compras, no valor de cerca de 5,2 milhões. E, quanto às compras, também o mês dezembro do ano passado representou um recorde. “Foi alcançado o recorde de processamento mensal de mais de 116 milhões de compras nos terminais de pagamento automático da rede Multibanco”.

A Black Friday, a 23 de novembro, teve, também, um forte impacto nas compras, tendo sido o segundo dia em que os portugueses efetuaram um maior número de compras.

Mas não é surpresa que os números disparem na quadra natalícia. “Entre 2012 e 2018, regista-se um aumento destas operações em 39% no mês de novembro e em 33% no mês de dezembro”, refere a SIBS.

Em causa estão, sobretudo, as compras, que registaram um aumento de 64% em novembro e de 50% em dezembro. Supermercados, moda, restauração, gasolineiras e cultura, entretenimento e eletrónica continuam a ser, à semelhança de 2017, os setores de maior consumo dos portugueses. Contudo, de 2017 para 2018, verificou-se um ligeiro aumento no setor da restauração.

Comprar presentes pela internet? Sim, cada vez mais

Os portugueses estão, também, a comprar mais pela internet, uma possibilidade que não é descartada para as compras de Natal. “Entre 2012 e 2018 regista-se um aumento nas compras online, em 187% no mês de novembro e em 168% no mês de dezembro”. Aliás, do total de compras dos portugueses, as compras realizadas através da internet representaram, durante o período indicado, 7,1%.

Mas não foram só os portugueses que fizeram o número de operações aumentar. Os cartões emitidos em França também deram um empurrão, tendo sido a nacionalidade estrangeira que mais efetuou transações em Portugal. Além destes, é de salientar o aumento de 18% e de 13%, respetivamente, do valor absoluto dos cartões dos Estados Unidos da América (EUA) e de Espanha.