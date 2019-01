5 coisas que vão marcar o dia

A primeira sexta-feira do ano é um dia em cheio em várias áreas, da justiça à banca, passando pelos enfermeiros. Logo pela manhã, na área da justiça, é finalmente conhecido o desfecho do processo “vistos gold” e que envolve quatro ex-altos quadros do Estado, entre os quais o ex-ministro da Administração Interna, Miguel Macedo. Na área financeira, a divulgação dos grandes devedores da banca continua na ordem do dia. A discussão chega agora à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Em causa, para além de se ficarem a conhecer os grandes “calotes” aos bancos, está também aquela que poderá ser a primeira maioria negativa de 2019, isto caso o PS se abstenha. Na área da saúde, as atenções voltam a estar concentradas nos enfermeiros e na nova ronda negocial com o Governo. A nível empresarial, a Autoeuropa volta à produção depois da paragem obrigatória devido à falta de motores da gasolina. Enquanto isto, o INE divulga a estimativa rápida da inflação para o mês de dezembro.

Decisão do processo dos “Vistos Gold”

A leitura do acórdão do processo “Vistos Gold”, tecnicamente designado de “Operação Labirinto” vai ser lida hoje, às 10 horas. Os quatro arguidos são ex-altos quadros do Estado: Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna, Manuel Palos, ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado, António Figueiredo e a ex-secretária-geral do Ministério da Justiça, Maria Antónia Anes.

Divulgação de os grandes devedores da banca vai hoje a discussão

Depois de o parlamento ter aprovado vários projetos de lei que abrem a porta ao levantamento do sigilo bancário, é agora a vez de a discussão chegar aos deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Em cima da mesa está uma proposta conjunta do PSD, Bloco de Esquerda e PCP e que pode levar à divulgação da lista de clientes com créditos em incumprimento superiores a cinco milhões de euros, junto de instituições de crédito que tenham sido alvo de medidas de intervenção corretiva, de resolução, nacionalização ou liquidação através de fundos públicos.

Autoeuropa retoma produção, após uma paragem devido à falta de motores a gasolina

A fábrica de Palmela retoma esta sexta-feira a produção depois de uma paragem devido à falta de motores. Esta paragem coletiva que aconteceu de 23 de dezembro até 3 de janeiro foi justificada devido à falha de fornecimento de componentes necessários para a construção desses motores. De resto, a mesma razão já tinha sido invocada para justificar a paralisação de uma semana, no final de outubro.

Inflação continua a desacelerar em Portugal? INE responde

Depois dos preços no consumidor terem subido 0,9% em novembro, desacelerando face aos 1% registados em outubro, é agora a vez do Instituto Nacional de Estatística apresentar a estimativa rápida da inflação relativa ao último mês de 2018. Em novembro, o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) — indicador que o Eurostat usa para comparar países europeus — terá registado uma variação homóloga e 1%, uma aceleração face aos 0,8% registados em outubro. E dezembro que indicadores apresentará? Na Europa, é dia do Eurostat apresentar a estimativa rápida da inflação da Zona Euro.

Nova ronda negocial. Governo e enfermeiros voltam a sentar-se à mesa

A ronda negocial entre os sindicatos dos enfermeiros e o ministério da Saúde tem lugar esta sexta-feira, um dia depois do inicialmente previsto. A reunião deve servir para reatar as negociações sobre a carreira de enfermagem. E acontece depois de a Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE) ter desconvocado o primeiro de dois períodos de greve que tinham início este mês, uma medida seguida pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal. Os enfermeiros reivindicam uma carreira que contemple a categoria de enfermeiro especialista e exigem uma redução na idade da reforma.