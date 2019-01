José Miguel Júdice diz que António Costa vai ganhar, Rui Rio vai perder e que a diferença entre ambos vai ser grande. Em entrevista à RTP, o advogado e ex-militante do PSD faz uma antecipação das eleições legislativas de outubro. Porém, assume que “há seis meses, a maioria absoluta do PS era óbvia, mas agora já tenho algumas dúvidas porque há um estilo e estratégia do primeiro-ministro que começa a dar nas vistas”.

“António Costa conseguiu extrair da geringonça tudo o que ela poderia dar. Ter a maioria absoluta é governar sem álibis. No segundo mandato quer governar para ficar para a história e aí vai ser mais difícil”. Porque, sublinha o advogado, “há decisões que andam a ser adiadas há demasiado tempo”. Realçando o episódio da não renovação do mandato da ex PGR Joana Marques Vidal, Júdice diz que quem manda no país é António Costa e não Marcelo de Rebelo de Sousa. “Esse episódio da Procuradora-Geral da República demonstrou isso mesmo”.

O primeiro-ministro atual “mudou o paradigma da política atual” e tornou os portugueses “mais felizes, já que estavam deprimidos”.

José Miguel Júdice entrou para o PSD em 1981, um ano após a morte de Sá Carneiro. Mais tarde, integrou o movimento interno do PSD, conhecido por ‘Nova Esperança’, de apoio a Cavaco Silva. Em 2007 e após 25 anos, desvinculou-se do partido. É sócio da maior sociedade de advogados portugueses — a PLMJ — fundada nos anos 70 e que conta atualmente com mais de 300 advogados.

Chamou Rui Rio, enquanto presidente do PSD, “um erro de casting“ e questiona-se: “O que é que Rui Rio vai fazer?”. Disse mais: “Não tem jeito para aquilo, é um verdadeiro erro de casting”. Acrescentando ainda que Rio corre o risco sério de ser o líder social-democrata com “piores resultados eleitorais da história do PSD”.

Defendeu ainda que o maior terrorismo que Portugal pode sofrer é o avanço de soluções autocráticas, falando na experiência francesa com Le Pen e na brasileira, com Bolsonaro. “Temos todos, políticos e jornalistas, ter alguma calma. O populismo de direita não são os saudosistas salazaristas”.

O advogado considera o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa “um populista do centro“. E considera que a entrada em direto no programa da Cristina Ferreira, na SIC, foi sede de populismo. “E depois fica viciado”. E o problema, diz Júdice, “é que nós também ficamos viciados. Vamos querer sempre mais. E se ele começa a dar menos, nós começamos a ficar preocupados e depois ele começa a dar ainda mais”. Mas não acho que tenha sido assim “tão grave” — referindo-se ao mesmo telefonema no programa da SIC. Mas, a verdade, é que depois “pode cair no ridículo”. E acrescenta que o populismo de Marcelo pode ser perigoso por ser “agradável de mais”.

No que toca à Justiça, o ex-bastonário da Ordem dos Advogados, defendeu que atualmente “a Justiça peca pela banalização do mal. Tudo é corrupto, tudo é corrupção”. O advogado defende que “se for político, vai tudo”. E criticou ainda a presença de jornalistas nas buscas judiciais. “Acho bem que se investigue, mas com cautela. Andam a caçar elefantes, atiram para todo o lado”. E referiu o caso, em plenos anos 90, dos hemofílicos que colocou Leonor Beleza, à data ministra da Saúde, no banco dos arguidos. “A convicção que tenho é que no Ministério Público há bons e maus, mas há uma necessidade de apresentar trabalho”. Falando no caso dos Vistos Gold, sublinhou que “a PGR da altura” disse que Miguel Macedo fazia parte de uma teia de corrupção e depois não se provou nada”. Na passada semana, o ex-ministro da Administração Interna de Pedro Passos Coelho, foi absolvido de todos os crimes de que estava acusado.

Questionado sobre o balanço do mandato de Joana Marques Vidal, José Miguel Júdice disse que a antecessora da Lucília Gago foi a PGR que mais próxima esteve da estrutura do MP e alimentou o “populismo do Ministério Público, alimentado por alguns órgãos de comunicação social”.

Este mês, José Miguel Júdice deixa de ser oficialmente sócio da PLMJ e passa a receber um ordenado fixo, independentemente dos lucros do escritório.