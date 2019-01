A Uber Portugal também quer explorar o negócio das bicicletas partilhadas e está a preparar a chegada do serviço Jump Bikes a Lisboa, apurou o ECO. A Jump é uma empresa de bicicletas elétricas que a Uber adquiriu em abril do ano passado. Fundada em 2010, garante já ter posto mais de 14 mil bicicletas nas ruas.

No verão do ano passado, uma fonte próxima da Uber já tinha confessado ao ECO a ambição da empresa de instalar uma subsidiária da Jump Bikes em Lisboa. Passou-se um semestre e a empresa terá agora a luz verde da casa mãe para arrancar com os preparativos. Desconhecem-se mais detalhes sobre os planos da empresa, nomeadamente os prazos para a chegada do serviço a Portugal.

Pelo menos, é nesse sentido que aponta uma oferta de emprego da Uber Portugal na rede social profissional LinkedIn. A empresa quer encontrar um líder para o serviço Jump em Lisboa, que ficará responsável por “implementar a estratégia operacional, comunicacional e política” da empresa na capital portuguesa. À hora de publicação desta notícia, tinham sido submetidas 182 candidaturas para a posição de City General Manager.

A oferta de emprego para líder da Jump Bikes em Lisboa define ainda que a pessoa escolhida terá de “recrutar, construir e liderar uma equipa operacional de superestrelas”, e “contribuir e partilhar as melhores práticas com a sede da empresa” em Nova Iorque, Amesterdão e São Francisco.

Contactada, a Uber Portugal não quis comentar estas informações. O ECO questionou o gabinete do vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar, mas ainda não obteve resposta.

Desde que foi adquirida pela Uber, a Jump Bikes tem vindo a expandir operações em várias cidades norte-americanas, incluindo São Francisco, Nova Iorque e Los Angeles, e está presente na capital alemã, Berlim, o único mercado na Europa. Já no verão de 2018, o jornal especializado em tecnologia Tech Crunch dava conta da intenção da Uber de trazer a Jump Bikes para a Europa, para além da entrada em Berlim.

Em fevereiro de 2018, ainda antes de adquirir a Jump, a Uber firmou uma parceria com a empresa, através da qual permitia a alguns utilizadores desbloquearem as bicicletas a partir da aplicação principal da Uber, que liga motoristas a passageiros que precisem de transporte — e que é o principal negócio da empresa, para além das entregas de refeições.

A concretizar-se, a Jump Bikes irá concorrer com a rede pública de bicicletas partilhadas da EMEL, gerida pela própria Câmara Municipal. A diferença é que as bicicletas da Jump Bikes não usam uma rede de estações fixas, como a da EMEL.

Até aqui, a primeira e única empresa a tentar instalar uma solução deste género em Lisboa foi a oBike, um serviço que nem durou um mês e foi banido pela autarquia. As bicicletas da oBike ainda se encontram armazenadas nas instalações da Polícia Municipal de Lisboa. As promessas da empresa de regresso ao mercado nunca chegaram a ser cumpridas.