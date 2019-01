Aeroporto do Porto cresce mais que o de Lisboa em 2018

Foram mais de 55 milhões de passageiros a aterrar nos aeroportos portugueses durante 2018, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo grupo francês Vinci. Trata-se de um crescimento de 6,5% face ao ano anterior e é o aeroporto Sá Carneiro, no Porto, que regista a subida mais expressiva: cresceu 10,7% e atingiu os 11,9 milhões de passageiros.

Já no aeroporto da Portela, em Lisboa, que se encontra saturado devido ao crescimento do número de turistas, a subida de passageiros foi de 8,9% chegando aos 29 milhões de passageiros. O grupo francês fala num novo recorde, apesar das condicionantes físicas do aeroporto que detém 52% do tráfego aéreo português.

Ainda que o crescimento em 2018 tenha sido positivo, houve um abrandamento face a 2017, ano em que o número de passageiros ultrapassou pela primeira vez a marca de 50 milhões de pessoas nos aeroportos portugueses geridos pelo grupo francês Vinci.

Para fazer face ao aumento do número de passageiros esta semana foram anunciadas duas obras importantes para o futuro aeroportuário da região de Lisboa. Primeiro, as obras de alargamento do aeroporto Humberto Delgado que vão ter lugar já no final deste ano. Mas também as obras para a conversão da base aérea do Montijo num aeroporto civil, que só começarão no próximo ano, devendo estar concluídas em 2022.

Esta estrutura aeroportuária servirá como um aeroporto para companhias “ponto a ponto”, isto é, sem correspondências. Para atrair as companhias aéreas, as taxas cobradas no Montijo serão 15% a 20% mais baixas do que as praticadas em Lisboa, mas não é ainda conhecido quem irá para a margem sul do Tejo.

Concluída a ampliação do Humberto Delgado e a construção do aeroporto do Montijo, a região de Lisboa passará a operar 72 voos por hora. O objetivo é ultrapassar os 50 milhões de passageiros ao longo da próxima década.