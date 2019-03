Há um novo iOS. O 12.2 dá mais segurança ao iPhone

Já está pronta a instalar a nova atualização do sistema operativo dos iPhones e iPads, que adiciona algumas novas funcionalidades aos dispositivos da Apple e, mais importante, corrige algumas falhas de segurança descobertas pela marca.

A nova atualização do iOS 12.2 é grande: tem 830 MB. Mas serve para corrigir mais de 50 vulnerabilidades encontradas pela Apple no software dos dispositivos, de acordo com a CNN Business. Uma delas poderia permitir que aplicações maliciosas usassem o microfone do iPhone para gravar áudio. Estas correções são feitas com frequência pelas tecnológicas e não há razão para alarme.

O iOS 12.2 já está disponível para os modelos do iPhone 5S em diante. O download e a instalação podem ser feitos em “Definições -> Geral -> Atualizações de Software”.

Entre as funcionalidades novas estão algumas que não vão estar imediatamente disponíveis em Portugal, como é o caso do novo serviço de assinatura de jornais Apple News+. Mas o pacote traz novos Animojis (emojis animados), ensina novos truques à assistente Siri e melhora as mensagens de áudio, segundo a Forbes.

A Apple anunciou na segunda-feira uma mudança de foco e vai passar a dar mais importância aos serviços do que aos aparelhos físicos, como os telemóveis e os tablets. No já habitual evento de primavera, que a empresa promoveu esta semana, anunciou vários serviços novos no portefólio. Entre eles, uma atualização à Apple TV para passar a concorrer com a Netflix, assim como um cartão de crédito.