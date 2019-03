Há mais 800 fortunas que o Fisco vai manter sob vigilância

O reforço dos poderes para fiscalizar os cidadãos com mais rendimento e património já permitiu à administração fiscal identificar 800 novas fortunas. O número é avançado pelo Público (acesso condicionado), que cita dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Os novos contribuintes que ficam sob a órbita da Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) foram identificados pelas manifestações de fortuna, pela valorização das participações em empresas, transferências realizadas para contas em paraísos fiscais ou simplesmente por estarem casados com quem já faz parte do cadastro deste serviço central da AT.

As 868 pessoas agora identificadas poderão juntar-se agora à lista de 758 que já são acompanhadas pela UGC, mais do que duplicando para mais de 1600 o universo de contribuintes singulares seguidos por aquela unidade.

Ao todo, a UGC concluiu que os novos 868 identificados preenchem pelo menos um dos critérios previstos para serem fiscalizados (ter mais de 750 mil euros de rendimento ou mais de cinco milhões de euros de património, ter manifestações de fortuna correspondentes a isso ou ter uma “relação jurídica ou económica” com essas pessoas).

A fatia mais importante dos casos identificados (390) tem a ver com a inclusão dos cônjuges dos contribuintes que já pertencem ao cadastro da UGC, adianta o jornal diário.