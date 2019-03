Os adeptos do Benfica e do Sporting vão beneficiar de descontos nas viagens para os estádios da Luz e de Alvalade, ao abrigo de um acordo assinado pela empresa de mobilidade com os dois clubes.

A primeira promoção no âmbito deste acordo vai dar descontos de 50% até cinco euros nas viagens nos dias 30 de março, em que o Benfica defronta o Tondela na Luz, e 3 de abril, dia de derby entre os dois clubes lisboetas no estádio de Alvalade, a contar para a segunda-mão das meias-finais da Taça de Portugal.

“A Uber irá oferecer uma viagem até cinco euros para adeptos novos utilizadores e 50% de desconto nas viagens para todos os utilizadores até aos estádios no dia 30 de março ao Estádio da Luz e no dia 3 de abril para o Estádio José Alvalade, com utilização de código promocional. Estas iniciativas promocionais estão limitadas a estes dois jogos”, informa a Uber num comunicado.

Apesar da promoção, a empresa não faz referência à possibilidade da existência de tarifas dinâmicas. Quanto a procura aumenta muito, a Uber cobra tarifas mais altas. Ainda assim, a Uber promete “novas iniciativas até à época de 2020”.