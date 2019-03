Lisboa em alta ligeira. Energia e papeleiras suportam

A bolsa lisboeta dá continuidade a duas sessões de ganhos nesta quinta-feira, mas com uma subida muito tímida. O ligeiro avanço do PSI-20 é suportado pelos setores da energia e do papel.

O PSI-20 iniciou a sessão a subir 0,01%, para os 5.168,91 pontos, num dia em que os principais índices europeus se dividem entre ganhos e perdas ligeiras.

O índice lisboeta segue agora a valorizar 0,1%, com a Pharol a destacar-se na liderança. As ações da empresa liderada por Palha da Silva sobem 3,15%, para os 19,66 cêntimos.

Contudo, são as papeleiras e as energéticas que mantêm o PSI-20 acima da linha de água. As ações da Altri e da Navigator somam 1,02% e 0,7%, respetivamente, para os 6,91 e 4,054 euros.

Já a EDP Renováveis avança 0,54%, para os 8,445 euros, enquanto a Galp Energia ganha 0,35%, para os 14,23 euros, em contraciclo com as cotações do petróleo que recuam nos mercados internacionais.

A EDP destoa, com as suas ações a figurarem no conjunto dos títulos que estão no vermelho. As ações da elétrica recuam 0,46%, para os 3,474 euros. Próximo deste registo está o BCP que vê os seus títulos perderem 0,44%, para os 22,81 cêntimos, após um disparo de quase 4% na sessão anterior.

(Notícia atualizada as 8h32 com mais informação)