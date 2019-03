A Sonae Indústria fechou 2018 com um resultado líquido consolidado de 11 milhões de euros, valor que representa uma redução de 27,8% (4,2 milhões de euros) face ao período homólogo, anunciou a empresa ao mercado na quarta-feira.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae Indústria informa que o volume de negócios consolidado no último exercício atingiu cerca de 220,2 milhões de euros, uma redução de cerca de 4,7% face aos 231 milhões verificados em 2017.

Esta redução do volume de negócios consolidado é atribuída à redução dos volumes de vendas no negócio de laminados e componentes (em particular para os mercados nórdicos) e pela variação cambial do dólar canadiano, cujo impacto no volume de vendas atingiu 9,1 milhões de euros.

Além disso, acrescenta, “um incêndio na Tafisa Canada, que ocorreu imediatamente após a paragem para manutenção numa das linhas de aglomerado, levou a uma paragem adicional da linha com consequente impacto na produção do quarto trimestre de 2018″.

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, Paulo Azevedo, destacou o facto de a empresa ter apresentado resultados líquidos positivos “pelo terceiro ano consecutivo” e a melhoria da estrutura de capital devido, “simultaneamente, a uma redução da dívida líquida e a uma melhoria dos capitais próprios”. Em 2018, a Sonae Indústria reduziu a dívida líquida em 12,8 milhões de euros para 195,8 milhões, face ao final de 2017.

O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado em 2018 atingiu 29,2 milhões de euros, menos 10,1 milhões de euros que no ano anterior.

O valor total de custos fixos representou cerca de 17,1% do volume de negócios, um aumento de 0,6 pontos percentuais quando comparado com o ano anterior, pelo efeito da redução do volume de negócios, uma vez que os custos fixos se reduziram face ao ano anterior, adianta.

Os encargos financeiros líquidos em 2018 foram de cerca de 11,6 milhões de euros, em linha com 2017.

A Sonae Indústria tinha 495 colaboradores no final de 2018, excluindo a Sonae Arauco (em que detém uma participação de 50%), mais nove do que no ano anterior.

Em 2018, a empresa lançou a nova marca Surforma® para o negócio de laminados, concluiu o investimento numa nova prensa contínua de painéis de fibras de média densidade na fábrica de Mangualde, no distrito de Viseu, e iniciou o investimento numa nova prensa contínua de aglomerado de partículas na fábrica de Beeskow na Alemanha.