Revista de imprensa internacional

Advogado da UE quer multar Espanha por atraso na reforma do crédito à habitação

Espanha está perto de ser multada pelos três anos de atraso que já acumula na aprovação da reforma do crédito à habitação que transpõe para a legislação nacional a diretiva europeia de defesa do consumidor nos contratos de crédito. O advogado do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) propôs ao Tribunal de Luxemburgo que condenasse Espanha ao pagamento de uma multa de 105.991,6 euros por cada dia de incumprimento da diretiva europeia, que deveria ter sido transposta até 21 de março de 2016. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Seat “é uma porta de entrada de clientes jovens para a Volkswagen”

O CEO do Grupo Volkswagen olha para a Seat como uma “porta de entrada de clientes jovens” para o grupo, uma vez que primeiro compram um Seat e rapidamente passam para um Volkswagen, Audi ou até um Porsche. Herbert Diess afirmou ainda que a Seat “está de tal forma encaixada no grupo que não faria sentido torná-la independente”. Falou ainda nos veículos elétricos, reconhecendo que confiou à marca “um desafio difícil”, porque “é muito complicado fabricar um veículo urbano elétrico rentável”. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em inglês)

Trump diz à Rússia para retirar as tropas da Venezuela

O Presidente dos Estados Unidos pediu à Rússia para que retirasse as suas tropas da Venezuela. A chegada a Caracas, no sábado, de dois aviões da força aérea russa, que supostamente traziam cerca de 100 forças especiais russas e técnicos de segurança cibernética, aumentou a crise política naquele país. “A Rússia tem de sair”, disse Trump aos jornalistas, após um encontro com a mulher de Juan Guaidó, acrescentando que “todas as opções estão em aberto” quando questionado sobre a forma como faria essa saída acontecer. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Fundador da Air Asia admite instalação de base em Macau

O fundador da transportadora aérea Air Asia considerou a possibilidade de criar uma base em Macau da maior companhia de baixo custo na região para servir clientes chineses. Tony Fernandes afirmou que “entrar na China pode ser através de Macau”, o que torna a Air Asia a primeira companhia aérea a preparar-se para apostar no território já que os 25 anos de monopólio da Air Macau chegam ao fim em novembro de 2020. “Não temos de estar na China continental, mas estar em Macau é como estar na China”, afirmou o diretor executivo da Air Asia. Leia a notícia completa no Macau Business (acesso livre, conteúdo em inglês)

“Foi um escracho [ofensa], foi para humilhar”, diz advogado sobre prisão de Temer

Nas palavras do advogado de Michel Temer, que foi detido a semana passada, “o que foi feito foi um escracho [ofensa], foi para humilhar”. Eduardo Carnelós criticou ainda a Operação Lava Jato e afirmou que os investigadores ofenderam a aritmética ao acusar o ex-Presidente de 40 anos de práticas de corrupção. “Não precisarei de lei mais do que a sentença para saber que o que foi feito não tinha fundamento”, disse, em jeito de comentário sobre o juiz do processo, Marcelo Bretas. Temer já foi, entretanto, libertado. Leia a notícia completa na Folha de São Paulo (acesso livre, conteúdo em português)