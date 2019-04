SIC reforça liderança nas audiências. Ganha terreno à TVI

A SIC continuou a ganhar telespetadores ao longo do mês de março, depois de ter conquistado o estatuto de líder de audiências em fevereiro deste ano, mais de uma década depois de o ter perdido para a concorrente TVI. No final de março, a estação televisiva do grupo Impresa reforçou essa liderança e distanciou-se da TVI, que continua a liderar as audiências no horário nobre da televisão portuguesa.

Enquanto, em fevereiro, o share dos dois canais generalistas abertos tinha uma diferença de apenas 0,1 pontos percentuais, a SIC fechou o mês de março com um share de audiências diárias de 19,1%, que compara com os 18% alcançados pela estação concorrente, detida pelo grupo Media Capital. Os dados são da GfK e da CAEM, avançados pelo grupo Impresa num comunicado.

Audiências diárias em share (%)

“A SIC consolidou em março a liderança de audiências e já é a estação mais vista no primeiro trimestre de 2019 […] e já lidera no ano de 2019 com 18,8% de share“, lê-se na nota do grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão. “O crescimento da SIC em março deveu-se à mais recente aposta no horário das 19h00 aos dias úteis e no prime time de domingo — Quem Quer Namorar com o Agricultor? — e à excelente performance da informação com o Jornal da Noite aos dias úteis”, justifica a empresa de media.

A trajetória de recuperação de audiências registada pela Impresa iniciou-se este ano, depois de Francisco Pedro Balsemão ter contratado a apresentadora Cristina Ferreira à Media Capital. Cristina Ferreira era uma das caras mais famosas da TVI, a estação concorrente. A empresa também passou de prejuízos a lucros no ano passado, tendo obtido um resultado líquido positivo de 3,1 milhões de euros.